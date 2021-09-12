ГОРНЯК22 12.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: «Маразм крепчал»: главная алтайская коммунистка привлекла внимание полиции

Горняк22
4 часа Ago

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова задержана полицией прямо во время встречи с избирателями, так сообщил официальный Telegram-канал партии вечером 10 сентября.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Как оказалось, Прусакова проводила встречу с избирателями на улице. Она беседовала с людьми, когда к собравшимся подошел сотрудник полиции и предъявил нарушение антиковидного указа губернатора.

Правоохранитель собрался вручать коммунистке повестку, но она согласилась получить ее только в отделении полиции.

«Маразм крепчал. Нельзя мне оказывается с людьми общаться. Так считают сотрудники полиции, которые на сегодняшних встречах ходили за мной с повестками, согласно которым я якобы нарушаю указ губернатора», — прокомментировала Мария Прусакова.

По ее словам, сотрудники полиции отвезли ее к отделению Индустриального района и у здания зачитали повестку.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Министр Мурашко раскрыл в Барнауле секрет успешного лечения

Алтапресс: Министр Мурашко раскрыл в Барнауле секрет успешного лечения

Горняк22
4 часа Ago
Никакая современная техника и никакие специалисты от медицины не смогут обеспечить успешное лечение, если пациент сами пренебрегают своим здоровьем. Об этом сказал глава Минздрава РФ...
Алтапресс: Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru

Алтапресс: Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
4 часа Ago
Барнаул отметил свое 291-летие в субботу, 11 сентября. Несмотря на ковидные ограничения и далекую от идеала погоду, праздник состоялся. День города в Барнауле. 11 сентября...
Алтапресс: Две алтайские поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации

Алтапресс: Две алтайские поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае две городские поликлиники более чем на 100% выполнили план по вакцинации населения против ковида, сообщает региональный минздрав. Массовая вакцинация от...
Алтапресс: На Алтае меньше выздоровело от ковида после недели рекордов: но излечившихся больше, чем заболевших

Алтапресс: На Алтае меньше выздоровело от ковида после недели рекордов: но излечившихся больше, чем заболевших

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае, по данным на 10 сентября, зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 За сутки от ковида...
Алтапресс: «Такие сроки Барнаул не устраивают»: реконструкцию вокзала могут ускорить

Алтапресс: «Такие сроки Барнаул не устраивают»: реконструкцию вокзала могут ускорить

Горняк22
1 день Ago
В Барнауле к ноябрю 2021 года согласуют сроки проведения реконструкции железнодорожного вокзала — с таким требованием выступил депутат Госдумы Владимир Шаманов, сообщает алтайский минстрой....

Читать по теме:

ВТОПЕ: