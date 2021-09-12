Алтапресс: В центре Барнаула посадили дуб дружбы

В барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный» в День города 11 сентября появилось дерево дружбы. Дуб высадили в рамках юбилейного фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».

В Барнауле высадили "дерево дружбы". Анна Зайкова

В процессе посадки поучаствовал глава города Вячеслав Франк, а также председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, депутат Госдумы Даниил Бессарабов и другие участники фестиваля.

Дерево будет украшать парк и напоминать о дружбе людей разных культур и национальностей, которые проживают в краевой столице.

О том, что еще происходит на праздничных площадках Барнаула — в онлайн-репортаже altapress.ru.

Алтапресс