ГОРНЯК22 12.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Министр Мурашко раскрыл в Барнауле секрет успешного лечения

Горняк22
4 часа Ago

Никакая современная техника и никакие специалисты от медицины не смогут обеспечить успешное лечение, если пациент сами пренебрегают своим здоровьем. Об этом сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего визита в Барнаул.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Так, во время посещения Алтайского краевого кардиологического диспансера федеральный министр подчеркнул, что это медицинское учреждение оснащено по последнему слову техники, которая была поставлена в том числе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Михаил Мурашко высоко оценил оснащенность реанимации и учебных аудиторий.

Однако при этом, пообщавшись с некоторыми пациентами, министр рассказал о тревожной ситуации, когда люди пренебрегают лечением, не принимают прописанные им препараты и не используют возможности диспансеризации, которая является бесплатной и общедоступной.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул. 1 Визит Михаила Мурашко в Барнаул. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

По словам Мурашко, один из пациентов на вопрос министра о том, будет ли он добросовестно принимать препараты и проходить дальнейшее лечение, ответил: «Я подумаю».

«Это очень обидно», — констатировал глава Минздрава, подчеркивая, что сердечно-сосудистые заболевания лидируют по смертности.

В этой связи министр добавил, что найти с пациентом общий язык — крайне важно, поскольку без этого нельзя обеспечить успешного лечения.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: «Маразм крепчал»: главная алтайская коммунистка привлекла внимание полиции

Алтапресс: «Маразм крепчал»: главная алтайская коммунистка привлекла внимание полиции

Горняк22
4 часа Ago
Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова задержана полицией прямо во время встречи с избирателями, так сообщил официальный Telegram-канал партии вечером 10 сентября....
Алтапресс: Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru

Алтапресс: Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
4 часа Ago
Барнаул отметил свое 291-летие в субботу, 11 сентября. Несмотря на ковидные ограничения и далекую от идеала погоду, праздник состоялся. День города в Барнауле. 11 сентября...
Алтапресс: Две алтайские поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации

Алтапресс: Две алтайские поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае две городские поликлиники более чем на 100% выполнили план по вакцинации населения против ковида, сообщает региональный минздрав. Массовая вакцинация от...
Алтапресс: На Алтае меньше выздоровело от ковида после недели рекордов: но излечившихся больше, чем заболевших

Алтапресс: На Алтае меньше выздоровело от ковида после недели рекордов: но излечившихся больше, чем заболевших

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае, по данным на 10 сентября, зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 За сутки от ковида...
Алтапресс: «Такие сроки Барнаул не устраивают»: реконструкцию вокзала могут ускорить

Алтапресс: «Такие сроки Барнаул не устраивают»: реконструкцию вокзала могут ускорить

Горняк22
1 день Ago
В Барнауле к ноябрю 2021 года согласуют сроки проведения реконструкции железнодорожного вокзала — с таким требованием выступил депутат Госдумы Владимир Шаманов, сообщает алтайский минстрой....

Читать по теме:

ВТОПЕ: