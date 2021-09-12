ГОРНЯК22 12.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru

Горняк22
4 часа Ago

Барнаул отметил свое 291-летие в субботу, 11 сентября. Несмотря на ковидные ограничения и далекую от идеала погоду, праздник состоялся.

День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года. Анна Зайкова/altapress.ru.

Горожане с самого утра могли посмотреть на народное творчество в парке Центрального района, оценить угощения на Гастрофесте и узнать секреты ремесленников на улице Мало-Тобольской.

Была в программе Дня города и выставка ретро-техники.

А в знак барнаульского многонационального единства 11 сентября в городе посадили дерево дружбы.

Любители спорта также могли найти для себя интересные занятия — на базе «Динамо», рядом с Дворцом спорта, в Парке спорта прошли многочисленные соревнования.

А почитатели животных имели возможность посетить зоопарк и выставку кошек.

Алтапресс

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