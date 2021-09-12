Алтапресс: Дерево дружбы, вкусности и звериное счастье: как Барнаул отпраздновал День города. Фоторепортаж altapress.ru
Барнаул отметил свое 291-летие в субботу, 11 сентября. Несмотря на ковидные ограничения и далекую от идеала погоду, праздник состоялся.
День города в Барнауле. 11 сентября 2021 года. Анна Зайкова/altapress.ru.
Горожане с самого утра могли посмотреть на народное творчество в парке Центрального района, оценить угощения на Гастрофесте и узнать секреты ремесленников на улице Мало-Тобольской.
Была в программе Дня города и выставка ретро-техники.
А в знак барнаульского многонационального единства 11 сентября в городе посадили дерево дружбы.
Любители спорта также могли найти для себя интересные занятия — на базе «Динамо», рядом с Дворцом спорта, в Парке спорта прошли многочисленные соревнования.
А почитатели животных имели возможность посетить зоопарк и выставку кошек.