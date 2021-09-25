Алтапресс: Новый созыв АКЗС может возглавить коммунист

Алтайские коммунисты выдвинут на пост спикера АКЗС 62-летнего Юрия Кропотина, сообщила altapress.ru первый секретарь крайкома Мария Прусакова.

Флаги КПРФ. Анна Зайкова.

«Да, мы будем выдвигать на пост председателя краевого Заксобрания Юрия Кропотина. И мы верим, что новый созыв АКЗС может возглавить коммунист», — сказала собеседница.

Кропотин избрался в региональный парламент первый раз. Он возглавляет компанию «Альфа Механик» и руководит Центральным районным комитетом КПРФ в Барнауле.

Коммунисты рассматривают Юрия Кропотина не только как спикера, но и вице-спикера. Также КПРФ претендует и на руководящие и заместительские должности в нескольких комитетах.

«Единая Россия» планирует выдвигать на пост спикера Александра Романенко, возглавлявшего АКЗС в прошлом созыве.

Избирать председателя и другие руководящие должности будут на сессии, предварительно, 7 октября.

Алтапресс