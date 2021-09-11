Алтапресс: Две алтайские поликлиники перевыполнили план по антиковидной вакцинации

В Алтайском крае две городские поликлиники более чем на 100% выполнили план по вакцинации населения против ковида, сообщает региональный минздрав.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

В ведомстве напомнили, что для формирования в крае коллективного иммунитета установили минимальную границу — 60% населения.

«Такая задача была поставлена каждой медицинской организации с учетом приписного населения. Городская поликлиника № 10 в Барнауле и поликлиника горбольницы № 2 в Бийске выполнили план более чем на 100% и продолжают работу по вакцинации», — рассказали в минздраве.

Близки к решению задачи четыре медучреждения: горбольница № 3 в Барнауле (99,3%), горбольница в Белокурихе (94,6%), ЦРБ Ельцовского района (82,8%) и ЦРБ в селе Завьялово (82,7%).

В министерстве напомнили, что пройти вакцинацию можно в любой поликлинике по предварительной записи через Госуслуги или в колл-центре поликлиники.

Кстати, ранее в Барнауле открыли мобильный пункт вакцинации против гриппа, где не нужна предварительная запись.

Алтапресс