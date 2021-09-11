ГОРНЯК22 11.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: «Такие сроки Барнаул не устраивают»: реконструкцию вокзала могут ускорить

Горняк22
7 часов Ago

В Барнауле к ноябрю 2021 года согласуют сроки проведения реконструкции железнодорожного вокзала — с таким требованием выступил депутат Госдумы Владимир Шаманов, сообщает алтайский минстрой.

Железнодорожный вокзал. Михаил Хаустов

Напомним, накануне Шаманов посетил Барнаул. Глава города Вячеслав Франк показал экс-командующему ВДВ знаковые места и рассказал про благоустройство.

Также Шаманов в рамках небольшого выездного совещания ознакомился с планами предстоящей реконструкции вокзала. Разработку проектно-сметной документации планируют начать в 2022 году, а саму реконструкцию — в 2025 году.

Шаманов в ответ заявил, что процесс реконструкции необходимо ускорить, поскольку железнодорожный вокзал — это стратегически важный объект.

«Ежедневно услугами железнодорожного вокзала пользуется большое количество жителей и гостей краевой столицы. Барнаульцы не должны ждать так долго, к работам по реконструкции зданий вокзала необходимо приступить раньше. Этот вопрос необходимо проработать с руководством РЖД», — подчеркнул депутат.

Шаманов также отметил, что в условиях растущего пассажиропотока, а за год этот показатель только на поездах дальнего следования вырос на 115%, обновление вокзала нужно максимально ускорить, используя любые возможности.

«Если надо, будем к президенту обращаться, к председателю правительства, но такие сроки… они Барнаул не устраивают, они жителей не устраивают», — заявил Шаманов в разговоре с алтайскими чиновниками.

По итогам встречи решили к ноябрю 2021 года согласовать сроки проведения реконструкции железнодорожного вокзала.

Также на встрече обсудили благоустройство привокзальной площади.

«На разработку проектно-сметной документации по благоустройству привокзальной площади уже выделено 2,5 млн рублей. Аукцион объявлен. Разработать документацию планируется до конца текущего года», — подчеркнул Франк.

На прилегающей к вокзалу территории улучшат систему освещения, проработают парковку с учетом движения общественного транспорта, заменят дорожное покрытие и улучшат водоотведение с проезжей части.

Ранее сообщали про открытие модернизированного за 200 млн рублей железнодорожного вокзала в Тягуне, который называют «алтайской альтернативой Шерегешу».

Алтапресс

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