Алтапресс: Более 180 заболевших ковидом детей выявили в Алтайском крае с начала учебного года

В Алтайском крае, по данным на 9 сентября, зарегистрировали 237 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19. СС0

С 1 сентября ковид выявили у 181 ребенка: за весь период наблюдений — 5 153, а девятью днями ранее — 4 972. Всего, у населения всех возрастов, с начала сентября зарегистрировали 1931 случай заражения, таким образом, почти 10% из общего числа — дети, или каждый десятый заболевший коронавирусом.

Всего в крае инфицированных — 72 604 (в том числе 5 153 ребенка). Всего выздоровели — 55 970 пациентов, из них за прошедшие сутки — 427.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 637 человек.

«Кроме этого, 342 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 253 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 1040», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 213.

За весь период наблюдений скончались 4 926 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (20 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 767 человек (по иным причинам — 1 159).

По данным оперштаба на 9 сентября, на коронавирус обследовали 2 007 328 человек. Прививается 649 080 человек: получили первую вакцину — 111 503, полностью вакцинированы — 535 142.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае на карантин из-за ковида ушли классы в 19 школах.

Новые случаи

Барнаул — 66, Бийск — 24, Рубцовск — 19, Алейск — 12, Заринск, Новоалтайск и Павловский районы — по 7, Славгород, Зональный и Локтевский районы — по 6, Алейский, Бийский, Топчихинский и Третьяковский районы — по 5, Алтайский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский и Усть-Пристанский районы — по 4, Немецкий национальный, Первомайский, Табунский, Тальменский и Усть-Калманский районы — по 3, Красногорский, Солтонский и Чарышский районы — по 2, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Крутихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий и Шелаболихинский районы — по 1.

Алтапресс