Алтапресс: Латы на миллион. Как и где в Барнауле можно помахать настоящим рыцарским мечом и насколько это дорогая история

«После тренировки болит каждая мышца», — признаются участники барнаульского клуба исторического фехтования с необычным названием Totentanz — «Танец смерти». Если бы они оказались в Средневековье, то вполне смогли бы сразиться с рыцарем за руку прекрасной дамы. Как на фехтовании соединяют умственную и физическую нагрузки и какие фильмы с рыцарскими боями можно смотреть, не сгорая от испанского стыда, altapress.ru рассказал основатель клуба Никита Бекренев.

В барнаульском клубе исторического фехтования Дарья Беркетова

Бери учебник — и в бой

«Стоим максимально боком! Чтобы колющие атаки не попали тебе в грудь, руку и так далее», — поясняет учащимся один из учителей клуба Александр Коротков. Сегодня он проводит занятие с учениками.

Бои на средневековом мече проходят в Краевом дворце молодежи на фоне индустриальных пейзажей. Приобщиться к средневековым боевым искусствам — а именно так в переводе с английского (Historical European Martial Arts — H.E.M.A) правильно называть историческое фехтование — сюда еженедельно приходят десятки человек.

Основное направление — обучение владению длинным мечом «по Майеру», то есть по фехтовальному трактату «Атлетическое искусство», которое в 1540-х годах написал немецкий чиновник и хронист Пауль Гектор Майер.

В барнаульском клубе исторического фехтования Дарья Беркетова

Подобные учебники по фехтованию исторические реконструкторы называют фехтбуками. Считается, что в трактате Майера дана одна из наиболее полных систем средневекового боевого искусства.

И это не самый древний исторический источник — есть фехтбуки, датируемые 1200−1300 годами. В основном их писали во Франции, Италии, Испании, Германии.

«Мы можем найти фехтбуки в интернете, источники даны на английском языке. Мы пользуемся либо готовыми переводами, либо переводим сами. Есть видео европейцев, которые показывают, что имелось в виду тексте и как его можно трактовать. Так изучается европейское средневековое фехтование», — рассказывает нам Никита Бекренев, параллельно показывая иллюстрированные страницы из фехтбуков.

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Картины в подобных трактатах — отдельный вид искусства (кажется, отсюда взято немало сюжетов для «Страдающего Средневековья»). Один из учебников по фехтованию нарисовал выдающийся художник Альбрехт Дюрер, который сам активно практиковал боевые искусства.

«По учебникам обучались рыцари и аристократы. С развитием книгопечатания к фехтованию стали приобщаться другие люди высокого происхождения, которые умели читать», — объяснил Бекренев.

Со страниц фехтбуков можно узнать довольно анекдотичные истории. В некоторых из них описывается судебный поединок между мужчиной и женщиной.

Мужчине давали деревянную палку и сажали по пояс в вырытую яму. А женщина вооружалась камнем, замотанным в полотенце. В этом поединке прекрасная дама вполне могла одолеть соперника. Вот наглядный пример, как.

Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org Судебный поединок мужчины против женщины newrezume.org

Подобные поединки проводились, когда стороны в своих прениях заходили в тупик, и установление истины казалось невозможным.

«История хороша, когда ею весело заниматься. Поэтому мы больше уделяем времени практике, а не матчасти. Исторические источники штудируем сами и в легкой, интересной форме преподносим остальным», — говорит руководитель клуба.

Гендер не важен

Рядом с парнями шаги за учителем старательно повторяют студентки Варвара и Олеся. Длинные мечи юные падаваны держат в своих руках уверенно, но долго удержать их на весу тяжело — периодически опускают руки и разминают затекшие в стойке плечи. Признаются — оружие не тяжелое, сложнее удержать собственное тело в одном положении.

Факт

В боевом арсенале клуба пара десятков единиц оружия. В основной — длинные двуручные мечи федершверты, которые использовались как раз для тренировок, и короткие мечи-палаши эпохи Возрождения с «корзинкой» для защиты кисти.

В КДМ девушки занимаются уже два месяца.

«О клубе нам рассказал преподаватель в колледже. Решили прийти попробовать. На первом занятии нам дали много интересной информации: из чего состоит меч и как его правильно держать, какие бывают стойки и так далее», — рассказали они.

Учителя говорят, что новичкам сложнее всего преодолеть психологический барьер — ударить оружием по живому человеку, даже если он с головы до ног облачен в защитную экипировку.

Но променять меч на что-нибудь стереотипно женское, например, танцы, Варвара и Олеся не хотят. В этом желании чувствуется некий азарт познания запретного «плода» — ведь в Средневековье им бы никогда не посчастливилось попробовать себя в роли воина (хотя история, безусловно, знает много исключений).

Женщина-рыцарь vk.com/club_istxiii

«За два месяца девушки научились ходить, стоять в стойках, делать различные удары, в том числе сложные. На прошлом занятии впервые встали в спарринге. Думаю, через год можно будет их выставлять на турниры», — рассказал об успехах учениц Никита.

Соревнования исторических боев проводят клубы реконструкторов. Состязания бывают двух видов — просто в спортивном облачении с историческим оружием или же в полной исторической экипировке: металлические латы, шлемы, перчатки и так далее.

Цифра

500 тысяч рублей можно отдать за производство рыцарских лат хорошего качества. Реконструкторы говорят, что потолка в их стоимости нет — цена может повышаться до бесконечности.

Все проходит как на обычных спортивных состязаниях — составляют расписание и турнирную таблицу, проводят дуэли. За сражающимися наблюдают судьи и зрители. Победители получают грамоту, иногда раздают призы — например, оружие.

Рыцарские турниры Предоставлено Никитой Бекреневым Рыцарские турниры Предоставлено Никитой Бекреневым Рыцарские турниры Предоставлено Никитой Бекреневым

«Что чувствуешь перед поединком? Очень жарко в экипировке. И адреналин», — вспоминает ощущения Никита. По его словам, никакого особого флера романтизма он в этом не чувствует.

Поучаствовать и посмотреть красивые рыцарские турниры можно и под Новоалтайском, на месте реконструируемой Белоярской крепости. В этом году исторический фестиваль должен был пройти 11 сентября в режиме онлайн, но местные власти запретили его из-за распространения коронавирусной инфекции. Фестиваль перенесли на следующий год.

Мы за ценой не постоим

Красиво, но не популярно — так в целом можно описать сегодняшнее состояние рыцарских турниров во всем мире.

В барнаульском клубе исторического фехтования Дарья Беркетова

Всемирной популяризации не особо помогают и многочисленные исторические фильмы. Кстати, картины с правдоподобные боями можно пересчитать по пальцам.

«Есть так называемый спортфехт, истфехт и артфехт. Последнее — это сценическое фехтование, чаще всего используемое в кино. Когда бой получается зрелищным, красивым, долгим, но максимально неправдоподобным. Там могут взять прием из одного вида оружия, положить на другое, добавить пируэтов, танцев, кувырков», — пояснил Александр Коротков.

Факт

В список фильмов с достоверными поединками входят «Дуэлянты» Ридли Скотта, «Роб Рой» Майкла Кейтона-Джонса, «Капитан Алатристе» Агустина Диаса Янеса, «Огнем и мечом» Ежи Гофмана. Также российские киноделы сейчас снимают сериал «Aeterna» — к съемкам привлекли специалистов-реконструкторов.

Желающих помахать мечом отпугивает многое — в частности, цена хобби.

«В среднем каждый элемент снаряжения приближен к ценнику в 10 тысяч рублей. Меч, перчатки, куртка, маска — и уже надо отдать 40−50 тысяч. Повышение квалификации на разных тренингах будет стоить в среднем 30 тысяч рублей», — подсчитал Никита Бекренев.

В барнаульском клубе исторического фехтования Дарья Беркетова

Чаще всего в клубе оседают два типа людей. Первым просто интересно заниматься, параллельно изучая историю, преодолевать себя, разрабатывать выносливость и так далее. Вторые же приходят из спорта, иногда из того же фехтования. Этим людям нужен дух соревнований и радость побед.

«В своем виде спорта они уже достигли определенного потолка. К тому же у них все достаточно однообразно. А тут можно потрогать другие „игрушки“, попробовать новые техники боя без сильно строгих правил», — говорит руководитель клуба.

Факт

Если в спортивном фехтовании есть всего три вида оружия — сабля, рапира, шпага, то в историческом их список бесконечен. Европейские рыцари разных эпох сражались на длинных мечах, ренессансных рапирах, военных саблях, мечах-баклерах, шпагах, дагах, дюсаках, копьях, пиках, протазанах, кинжалах и так далее. Известны даже поединки на сельскохозяйственных серпах и косах.

За занятие в барнаульском клубе участники платят от 1000 до 1500 рублей. Разовая тренировка обойдется в 500 рублей.

Заработать на этом хобби пока не удается — вырученные деньги вкладываются в аренду помещения, закупку оружия и защитного обмундирования.

В барнаульском клубе исторического фехтования Дарья Беркетова

Повышать ценник — значит совсем погубить любимое дело. На чуть более дорогие занятия барнаульцы, увы, пока не готовы ходить.

Но руководители Totentanz руки с мечами не опускают: стараются рассказать о себе как можно большему количеству людей, проводят мастер-классы в парке «Изумрудный», библиотеке им. Шишкова.

И, конечно, надеются в следующем году обязательно представить своих рыцарей на фестивале «Белоярская крепость».

Алтапресс