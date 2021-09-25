ГОРНЯК22 25.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: От дождей к морозу. Неприятная погода продержится в Алтайском крае все выходные

Горняк22
9 часов Ago

Выходные в Алтайском крае пройдут в условиях не самой приятной погоды. Местами ожидаются дожди, а в ночные часы — минусовая температура.

Осень. Дождь. CC0

В субботу, 25 сентября, в регионе будет +7…+12 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди, говорится в прогнозу алтайского Гидрометцентра.

Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В ночь на воскресенье в крае будет −2…+3 градуса. Днем 26 сентября столбики термометров покажут +3…+8 градусов. Также возможны дожди.

В ночь на понедельник станет еще холоднее. Температура воздуха составит −3…+2 градуса, при прояснении до -8 градусов.

Днем 27 сентября воздух прогреется до +5…+10 градусов. Местами по востоку и предгорьям в начале следующей недели небольшие осадки в виде дождя.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Карантин затянулся: спикер Кремля рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции

Алтапресс: Карантин затянулся: спикер Кремля рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции

Горняк22
9 часов Ago
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об образе жизни президента РФ Владимира Путина, ушедшего на самоизоляцию, пишет «МК». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru...
Алтапресс: Единороссы утратили большинство в АКЗС

Алтапресс: Единороссы утратили большинство в АКЗС

Горняк22
9 часов Ago
Избирательная комиссия Алтайского края признала прошедшие 17−19 сентября выборы состоявшимися, а их результаты — действительными. Участие в голосовании приняли 39,75% избирателей. Единороссы получили 31 мандат...
Алтапресс: «Конь, держи корону крепче». Барнаул обрел новый герб в трех вариациях

Алтапресс: «Конь, держи корону крепче». Барнаул обрел новый герб в трех вариациях

Горняк22
9 часов Ago
24 сентября на заседании Барнаульской гордумы депутаты большинством голосов утвердили новый герб города, представленный в трех видах. Как будет выглядеть новый символ краевой...
Алтапресс: Коронавирус добрался до Белокурихи, где каждый день начали выявлять зараженных

Алтапресс: Коронавирус добрался до Белокурихи, где каждый день начали выявлять зараженных

Горняк22
1 день Ago
В Алтайском крае, по данным на 23 сентября, зарегистрировали 245 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб. Остановим коронавирус. Pixabay.com Шесть дней...

Читать по теме:

ВТОПЕ: