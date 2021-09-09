Алтапресс: «Это застой эпохи Брежнева»: чем живет самый массовый вид спорта в крае, и есть ли у него шанс на развитие

Мини-футбол в крае невероятно популярен: только в чемпионате края участвуют более 100 команд, это не считая ветеранской лиги и женского турнира. Несмотря на это директор Алтайской краевой ассоциации мини-футбола Андрей Проскурин сравнивает нынешнее состояние своего вида спорта с эпохой застоя Леонида Брежнева. Вроде все стабильно, но развития нет. Об этом и не только мы с ним и побеседовали.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

«По сути такой спортивный пшик»

— В 2021 году впервые в Алтайском крае появилась профессиональная мини-футбольная команда «АлтПолитех». Это шаг вперед?

— На мой взгляд, такой шаг вперед может обернуться десятью шагами назад. Слово «профессиональный» подразумевает высокий уровень во всех отношениях. К сожалению, в команде этого нет.

Например, нет даже клубного юридического лица. Весь документооборот, связанный с командой «АлтПолитех», переложили на краевую федерацию футбола. Что случись, крайним окажется тот, кто поставил роспись и печать. Так называемое руководство клуба будет не при чем — ребята просто проходили мимо.

— Неужели в этом проекте вы вообще не видите плюсов?

— Если делать все правильно, плюсы обязательно будут. За примерами (плохими и хорошими) ходить далеко не надо ­ вот Кемеровская область. Там есть два клуба, до последнего времени игравших в Высшей лиге, — это кемеровская «Корпорация АСИ» и «Сибтранзит» из Новокузнецка.

Президент компании АСИ как-то проснулся и решил, что мини-футбол ему больше не нужен. Что случилось? Ничего. У клуба не было инфраструктуры, школы и своих игроков. По сути, такой спортивный пшик.

Андрей Проскурин, директор Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Анна Зайкова

«Сибтранзит» же начал создавать команду из своих мальчишек. Потом построили спортзал. Уже два года ведут набор в секцию мини-футбола. Вот это профессиональный уровень, который подразумевает качественное поступательное развитие.

— Будет ли интерес у зрителей? Уже анонсировано , что билеты на игры «АлтПолитеха» будут стоить 200 рублей. Это как на футбольное или хоккейное «Динамо» сходить.

— Мини-футбол в Алтайском крае популярен — это правда. Команд высшей лиги в Барнауле еще не видели — тоже факт. Но, на мой взгляд, клуб должен на первом этапе расположить к себе болельщиков, заинтересовать их. А тут все сразу начинается с денег.

В команде «АлтПолитех» местных игроков практически нет, а те, кто есть, будут, скорее всего, сидеть на лавке. Мне бы лично хотелось в Высшей лиге поддержать алтайских футболистов. Пусть они даже проиграют.

В Барнауле прошел финал краевого кубка по мини-футболу Олег Богданов

В начале сентября «АлтПолитех» своим новым составом играл в Летнем чемпионате Алтайского края с «Атлетиком». Подавляющее большинство болельщиков поддерживало «Атлетик». Потому что в команде наши. Людей в этом смысле не обманешь.

— У нас действительно нет достойных игроков , которые могли бы выступать на таком уровне?

— Пример двух последних лет сибирской мини-футбольной лиги показал, что они есть. Две наши команды — «Люмпини» и «АлтПолитех», основу которого составляли игроки чемпиона края «Атлетика», занимали в ней первое и второе места. Хотя конкуренцию им составляли сильные кемеровчане и новосибирцы.

Если объективно оценивать нынешний состав Высшей лиги, где будет выступать «АлтПолитех», он ненамного сильнее любительской сибирской лиги, учитывая, что в нынешнем году «вышку» покинули ведущие команды.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

«Сибиряку», например, стало неинтересно играть в зоне «Урал» и он перешел в зону «Запад», где уровень значительно выше. Сейчас фаворит нашей зоны — «Сибтранзит», который в прошлом сезоне был на пятом месте.

«Напрасно кичимся частным манежем»

— Недавно министр Алексей Перфильев дал интервью , в котором сказал о средневековье в отрасли спорта. Если в целом говорить о мини-футболе , вы бы его нынешнее состояние с каким историческим периодом сравнили?

— Как бы мне грустно и горько не было, но в нашем случае это застой эпохи Леонида Брежнева. Вроде все здорово — есть свой крепкий чемпионат, массовость, любовь к футболу, но нет качественного шага вперед.

Возвращусь к разговору о «Политехе» — команда готовится к чемпионату где придется: хорошего зала нет. В Алтайском крае нет полноценной школы мини-футбола, которая могла бы стать базой.

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Возьмите любую секцию футбола, каждая из них неприкаянная: все ищут хоть какой-то спортивный зал. Арендуют любую четырехстенную коробку с крышей, лишь бы заниматься.

Еще раз повторюсь: подходящих помещений в Барнауле катастрофически не хватает.

Если копнуть глубже, станет понятно, что все неудачи наших детских команд на всероссийских соревнованиях это следствие отсутствия в нашем городе нормального манежа. Напрасно мы кичимся частным манежем «Темп» — во, первых, он мал по своим размерам, во-вторых, не может вместить всех желающих.

Насколько я знаю, на предстоящий сезон детская школа «Алтай» еще смогла забронировать себе там какое-то время, «Динамо» — нет.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

— В Алтайском крае есть районы с традиционно сильным футболом. А есть ли в селах мини-футбол?

— Мини-футбол есть там, где есть нормальные залы. За примером опять далеко ходить не надо — возьмем Троицкий район, который вокруг себя объединил территории и организовал свой полноценный турнир. В чемпионате Топчихинского района тоже с каждым годом все больше участников.

В данном случае решающую роль даже играет не инфраструктура. Главное, чтобы был человек-локомотив, готовый за такое дело взяться.

Весной с подачи исполнительного директора краевой федерации футбола Бориса Трофимова мы решили создать региональную карту с перечислением всех детских школ. Как получается: проходит сельская олимпиада, и никто не задается вопросом, почему не участвует в ней какой-нибудь Тогульский район?

Женский мини-футбол в Барнауле Олег Богданов

— Что же надо сделать , чтобы мини-футбол в селах начал оживать?

— Нужен некий симбиоз инициативности и финансов. Возьмем Заринск, город не бедный: есть новое футбольное поле, есть деньги, но нет ни одного детского тренера. Как в местной ДЮСШ закрыли отделение футбола, так все и замерло.

Нам хочется понять ситуацию в каждой отдельной территории. Почему, например, где-то есть детская спортивная школа, а нет отделения футбола? Или футбол номинально есть, но его никто не видит.

С удивлением узнал, что есть детский футбол в Белокурихе, где в свое время постелили мини-футбольную площадку. Однажды увидел детей в разной форме в школе Смертина. Оказалось, что это ребята из Белокурихи. Родители сами собрали деньги и отправили их на сборы в Барнаул.

В Барнауле прошел финал краевого кубка по мини-футболу Олег Богданов

Они рассказали, что в своем же городе на футбольное поле их не пускают — там играют все, кто угодно, кроме детей-футболистов.

«Нужно немного — построить зал»

— Доколе ситуация с инфраструктурой будет такой плачевной?

— Судя по установке Минспорта России, который говорит, что 75% населения страны должно заниматься физкультурой и учитывая массовость мини-футбола, все давно уже должно было решиться.

Но на сегодняшний момент мы не можем даже детям организовать нормальный тренировочный процесс. В Барнауле не проводится турнир «Мини-футбол в школу», потому что негде играть.

Финалы турнира «Кожаный мяч» мы вынуждены проводить в селах по той же причине. Я не понимаю: если чиновникам действительно нужно вовлечение людей в спорт, то почему они не обращают внимание на футбол.

На самом деле нужно не много — построить один нормальный зал.

— Каким он должен быть в идеале?

— Это должен быть полноценный спортивный зал, который бы подходил для проведения соревнований Первенства России. Главное — соблюсти нормативы: от размеров игровой площадки до количества зрительских мест.

В Барнауле прошел финал краевого кубка по мини-футболу Олег Богданов

Наличие такого поля высвободит все остальные и тогда процесс пойдет. Главное, чтобы это был полноценный мини-футбольный дом.

— Цена вопроса какова?

— Если брать самый простой тентовый вариант, это порядка 60−80 млн рублей. Самым дорогим при этом будет спортивный паркет.

— В алтайском мини-футболе много крупных компаний , которые содержат команды. Это энергетики , промышленники , строители. Есть шанс , что он сами когда-нибудь построят себе такой объект?

— Они и по одиночке могут себе это позволить, но нужна поддержка власти. Земля — основная проблема. Если тебе ее выделят, все будет проще. Я встречался с десятком компаний, которые готовы были взяться за подобную стройку, но земельный вопрос не решался.

Финал краевого кубка по мини-футболу в Барнауле из архива редакции

— На новый ФОК в Барнауле вы рассчитываете?

— Нет. Мы просили минспорт края, когда время подойдет, обсудить вопрос его наполнения, чтобы были соблюдены все нормы, о которых я уже говорил. Надеялись, что это будет нормальный полноразмерный зал. Потом оказалось: все уже решили без нас.

«Будет зал — будет отделение»

— Есть ли шансы , что в Алтайском крае появится полноценное детское отделение мини-футбола?

— Будет хороший зал — будет и отделение. Все взаимосвязано, без инфраструктуры развивать школу нереально.

— Представим , что есть зал , есть школа. У нас профессиональные мини-футбольные тренеры имеются? Насколько я понимаю , сейчас в вашем виде спорта тренеры такие же любители , как и сами футболисты.

— Можно начинать с того, что есть. За примером ходить не надо — футболисты команды «Атлетик» окончили педунивеситет и открыли свою секцию. Да, что-то они делают впервые, неумело. Но когда-нибудь из них вырастут профессионалы.

Андрей Проскурин, директор Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Анна Зайкова

«Массовость оборачивается для нас проблемами»

— Чемпионат Алтайского края , по-сути это Ваш коммерческий проект. Есть мнение , что Андрей Проскурин им занимается не ради развития мини-футбола , а в угоду своим корыстным интересам. Что можете на это ответить?

— То, что вокруг меня много токсичности и зависти, я даже не сомневаюсь. Давайте разберемся, а где у нас нет взносов? В Российской премьер-лиге или Футбольной национальной лиге? Везде они есть с единственной разницей, что источником финансирования являются либо частные структуры, либо бюджет.

Попробуй без взносов провести соревнование. Где взять деньги на аренду площадки, оплату судей, медработника, другие расходы? При этом у нас есть турниры, участие в которых команды не оплачивают. Я имею ввиду чемпионат по женскому мини-футболу и турнир «Мини-футбол в вузы».

Да, я слежу за хронометражем и заполняю протоколы, зарабатывая этим самым деньги. Не будет меня, будет на этот месте другой человек. Какая разница?

Суперкубок по летнему мини-футболу-2016 Из архива редакции

— Каков бюджет Чемпионата Алтайского края?

— Чтобы провести такой турнир на хорошем уровне при том количестве команд, как сейчас, нужно 5−6 млн рублей. Если он станет бесплатным, желающих станет гораздо больше.

На сегодняшний день массовость мини-футбола оборачивается для нас же проблемами. Большое количество команд порождает дефицит залов, который свою очередь приводит к росту арендной платы. Вот и парадокс: увеличиваем количество команд и сами себе наступаем на горло.

— Как вы видите развитие Чемпионата Алтайского края по мини-футболу в ближайшие пять лет?

— Надо массовость, которая у нас уже есть, улучшать качественно. Увы, в нынешних условиях сделать это сложно. Возьмем спортзал «Коммунальщик», в котором, наконец, сделали хорошее освещение. Уже огромный плюс. Но мы никак не сможем поменять покрытие. Если будет паркет, в хоккей на траве там уже играть нельзя.

Экс-игрок сборной России по мини-футболу Сирило в Барнауле. Анна Зайкова

Ничего нельзя сделать и с размещением большого количества болельщиков, так как зал изначально не приспособлен для этого. Приезжающие игроки из других регионов, конечно, кривятся и говорят: «Фу!» Но у нас другого дома нет, мы и этому рады.

Специальный вопрос

— На общероссийском уровне алтайским мини-футбол как в целом смотрится?

— В Москве все удивляются, как при отсутствии инфраструктуры и денег может быть такая массовость. Не верят, что в Чемпионате края у нас играют больше 100 команд, что есть своя ветеранская лига, где 30 коллективов. Я уже не говорю про женский мини-футбол. Думают, что мы специально такие отчеты пишем. Но кто пристально следит за сайтом «Алтайский футбол», понимают, что все правда. На последней конференции в Москве я первым среди всех участников получил благодарственное письмо министра спорта России за массовость и организацию турниров.

О чем еще рассказал собеседник

О футбольных судьях

По пятибалльной системе я бы поставил нашим арбитрам четыре с минусом. И это с натяжкой. Есть три-четыре человека, которые выполняют свою работу качественно. Основная масса судей не хотят развиваться. И претензии к их работе возникают из-за невнимательности, халатности и равнодушия. Могу сказать, что наказание судей за ошибки тоже есть, но по этическим соображениям мы эти случаи не озвучиваем. Если начнем об этом говорить, судью просто затюкают, задавят морально. А их у нас и так мало.

О противостоянии с большим футболом

У меня лично нет какого-то ревностного разделения на большой и мини-футбол. Напротив, я готов к сотрудничеству. Не случайно наш судейский корпус нацелен на матчи по большому футболу, потому что там у них есть перспектива выйти на общероссийский уровень. Противостояние возникает только на почве зависти и личной неприязни других лиц. У нас в регионе есть спортивные проекты, которые, как бы их создатели не старались, не имеют такого людского и игрового внимания. Ревность и зависть им и мешают.

Досье

Андрей Станиславович Проскурин родился 18 сентября 1969 года во Владивостоке. В школьном возрасте вместе с родителями переехал в Заринск, где жили бабушка с дедушкой. Первое высшее образование Андрей получил в Алтайском политехническом университете на автотранспортном факультете. Второе высшее с красным дипломом — в классическом университете.

Работать начал еще в студенчестве в барнаульском транспортном предприятии. Через два месяца после трудоустройства быстро пошел по карьерной лестнице, став со временем начальником автоколонны.

Андрей Проскурин.

В 1995 году вернулся обратно в Заринск, начал работать на «Алтай-Коксе», где был начальником цеха. Затем восемь лет являлся депутатом городского собрания.

В футбол начал играть в детстве. В студенчестве со спортом пришлось завязать из-за травмы. Затем был опыт футбольного арбитра на первенстве России. Спортивным функционером в Барнауле Андрей Проскурин стал в 2009 году, когда по предложению нескольких команд занялся организацией любительского турнира.

В 2013 году вместе с единомышленниками зарегистрировал Алтайскую краевую ассоциацию мини-футбола, которую по сей день и возглавляет.

Алтапресс