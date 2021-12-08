ГОРНЯК22 08.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Экс-замглавы алтайского минздрава выступил за обязательную вакцинацию детей от ковида

Горняк22
15 часов Ago

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению, бывший замглавы минздрава Алтайского края Владимир Лещенко убежден, что вакцинация детей от ковида должна быть обязательной. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос на онлайн-конференции.

Вакцинация. CC0

«При готовности вакцины надеюсь, что вакцинация детей от ковида будет обязательной, чтобы не повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья. За жизнь детей должно отвечать государство. И никто не вправе подвергнуть риску жизнь ребенка», — считает Лещенко.

Замглавы алтайского минздрава Владимир Лещенко посетил Советскую ЦРБ.1 Замглавы алтайского минздрава Владимир Лещенко посетил Советскую ЦРБ. zdravalt.ru. Фото: Олег Богданов.

Ранее заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяна Сафьянова рассказала, что вакцинация детей в мире уже показала свою эффективность.

В Австрии прививают с пятилетнего возраста, в Китае и Вьетнаме — с трехлетнего.

В конце декабря в Алтайский край поступит детская вакцина, ее будут ставить школьникам с 12 до 17 лет.

Осенью в России зарегистрировали противоковидную вакцину «Спутник М» для подростков.

Алтапресс

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