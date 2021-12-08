Алтапресс: Экс-замглавы алтайского минздрава выступил за обязательную вакцинацию детей от ковида
Председатель комитета АКЗС по здравоохранению, бывший замглавы минздрава Алтайского края Владимир Лещенко убежден, что вакцинация детей от ковида должна быть обязательной. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос на онлайн-конференции.
Вакцинация. CC0
«При готовности вакцины надеюсь, что вакцинация детей от ковида будет обязательной, чтобы не повторять ошибки, связанные с организацией вакцинации взрослых, которые сами отвечают за сохранность своей жизни и здоровья. За жизнь детей должно отвечать государство. И никто не вправе подвергнуть риску жизнь ребенка», — считает Лещенко.
Замглавы алтайского минздрава Владимир Лещенко посетил Советскую ЦРБ. zdravalt.ru. Фото: Олег Богданов.
Ранее заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ Татьяна Сафьянова рассказала, что вакцинация детей в мире уже показала свою эффективность.
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