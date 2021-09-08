ГОРНЯК22 08.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Власти Барнаула надеются на благоразумие людей в День города

Горняк22
10 часов Ago

Глава комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков выразил надежду на то, что в День города горожане не будут по привычке собираться толпой в центре краевой столицы.

Давка в День города. Анна Зайкова

Отвечая на вопрос, как во время праздника будут соблюдаться эпидемиологические меры безопасности, Паршков отметил, что многое будет зависеть от самих горожан.

«Я надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира и будут руководствоваться не инстинктами и не приобретенными рефлексами, а своим разумом, понимая, что не будет мероприятия», — сказал руководитель комитета на пресс-конференции, посвященной Дню города.

Распространение коронавирусной инфекции также стало причиной отказа от праздничного салюта.

«Мы понимаем, что это якорное мероприятие, оно притягивает людей в центр города. Только из соображений эпидемиологической обстановки, чтобы не допустить рост заболеваемости, решили обойтись без салюта», — пояснил чиновник.

Давка в День города.1 Давка в День города. Анна Зайкова

Напомним, что День города Барнаула пройдет 11 сентября. В этот день запланировано множество разнообразных выставок, гастрономический фестиваль, фестиваль национальных культур, спортивные соревнования с ограниченным количеством участников.

Привычные живые концерты с участием местных артистов заменят онлайн-записи.

Ранее altapress.ru опубликовал полную афишу праздника, ее можно посмотреть здесь.

Алтапресс

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ГОРНЯК22 08.09.2021

Горняк22: Славгородским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Яровое, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении в отношении нее тяжкого преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

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