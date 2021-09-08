ГОРНЯК22 08.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Барнаульские врачи реабилитируют от коронавируса 95-летнюю пациентку

Горняк22
10 часов Ago

Мария Матвеевна Холодкова — одна из самых возрастных пациентов, которого удалось вылечить от COVID-19 в Алтайском крае за всю историю пандемии. Бабушку выписали еще в декабре, но с постковидным синдромом, так что теперь она проходит углубленную диспансеризацию и за ней постоянно наблюдают врачи.

Мария Холодкова. Минздрав АК.

День рождения в госпитале

В главном ковидном госпитале региона — городской больнице № 5 — Мария Матвеевна находилась с 3 ноября по 1 декабря прошлого года, у нее был коронавирус, осложненный двусторонней пневмонией с 50%-ным поражением легких. Здесь же ей пришлось отметить 95-летний юбилей.

Ее поздравили не только врачи и домочадцы, но и губернатор. Поздравительная телеграмма пришла и из Кремля. А медработники на следующий день после юбилея испекли для Марии Матвеевны праздничный пирог.

«Все соседки обо мне заботились, — вспоминает Мария Матвеевна. — Подкармливали меня дополнительно хлебом. В войну-то я его не доела. А потом в первый урожайный год меня направили в Романовский район в Алтайский край. Я все работы знала, потому что родилась в селе, в Калининской области. Я за два месяца — вы не поверите мне — я заработала целый мешок муки, 50 килограммов!».

Мария Матвеевна воспитала четырех сыновей, старшему исполнилось 70 лет. В семье семь внуков, пять правнуков и пять правнучек. Холодкова считает, что главное — всегда быть в хорошем настроении, на подъеме. Она и ее семья всю жизнь прожили именно так. Ее девизом так и осталась строчка: «Нам песня строить и жить помогает».

Большая диспансеризация

В свои 95 лет Мария Матвеевна все еще старшая по подъезду в своем доме. Говорит, что, скорее всего, заразилась коронавирусом, когда разносила жильцам квитанции.

Мария Холодкова.1 Мария Холодкова. Минздрав АК.

Врач-терапевт городской больницы № 3 Полина Фролова отмечает, что Мария Матвеевна теперь чувствует себя хорошо: «Всем бы так в ее возрасте».

Углубленную диспансеризацию могут пройти все пациенты, перенесшие ковид, у которых наблюдается постковидный синдром.

По приказу № 404 такая диспансеризация включает в себя общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, спирография, а также 6-минутный тест с ходьбой на тренажере.

Спустя полгода после выписки из стационара Мария Матвеевна настояла, чтобы сделать прививку от коронавируса. Сын возил ее на такси в поликлинику. «Я не хочу снова оказаться в больнице и расстаться со своими близкими. Очень их люблю. Теперь могу жить спокойно, не бояться», — рассказывает пациентка.

Каждое утро Мария Матвеевна делает зарядку на тренажере и постепенно возвращается к обычной домашней жизни и обязанностям старшей по подъезду.

Врачи.2 Врачи. unsplash.com

Что такое постковидный синдром

Постковидный синдром (англ. Post-COVID syndrome), также известный как Long COVID — последствия коронавирусной инфекции COVID-19, при которой до 20% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, страдают от долгосрочных симптомов, длящихся до 12 недель и дольше.

К этим долгосрочным симптомам относятся проблемы, возникающие волнообразно или на постоянной основе:

  • парализующая слабость,
  • одышка, неполный вдох, тяжесть за грудиной;
  • головная боль, боли в мышцах, суставные боли;
  • потеря обоняния, искажение запаха, вкуса;
  • потеря волос, выпадение зубов, кистозные образования в полости челюстей;
  • кожные реакции (сыпь, обширные крапивницы, капиллярные сетки);
  • резкие скачки давления и пульса, головокружения;
  • потеря памяти, «туман в голове», дезориентация в пространстве, нарушения сна, тревога и панические атаки;
  • расстройства желудочно-кишечного тракта, диарея;
  • продолжительное повышение или понижение температуры тела, либо скачки температуры.

Алтапресс

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