Алтапресс: В Барнауле за 1 рубль хотят продать легендарный памятник архитектуры

В краевой столице намерены вновь выставить на торги здание больницы на пр. Калинина, 24. Соответствующее постановление опубликовано на Правовом портале сайта администрации города. Речь идет о знаменитом розовом здании 1936 года постройки, фасад которого украшают небольшие колонны. Это так называемая «Поликлиника». В ней была записана первая в Барнауле электрокардиограмма.

Поликлиника на пр. Калинина, 24. ukn22.ru

Уникальный объект

Имя архитектора, спроектировавшего больницу, история не сохранила. Зато она оставила потомкам созданный им образец переходного периода: от авангарда к классическому монументализму сталинского ампира.

Здание принадлежит больнице № 2, которая была основана в 1936 году как амбулатория «Текстильстроя». Здесь зародилась гематологическая служба Алтайского края и начала работать первая лаборатория гемостаза.

Время не пожалело «Поликлинику». За 85 лет здание разрушилось почти до неузнаваемости и утратило ряд уникальных деталей. В частности, кирпичные столбики и металлические секции заполнения ограды. Сейчас объект в плачевном состоянии и нуждается в ответственном владельце, готовом вложить немалые средства в его реставрацию.

Здание «Поликлиники» на пр. Калинина, 24. Из научно-проектной документации «Наследия».

Бесценный лот

Тем временем, власти города готовы отдать «Поликлинику» за смешные 1 рубль и 20 копеек с учетом НДС. Зато металлический забор, огораживающий бесценный исторический объект, обойдется новому хозяину в 111,8 тыс. рублей, а земля под зданием — в 6,4 млн рублей. Отметим, что в прошлом году стартовая цена лота в целом составила 9,1 млн рублей.

Объект культурного наследия в Барнауле на Калинина, 24. altapress.ru

Характеристики объекта

Общая площадь — 969,9 кв. м

Размер земельного участка — 4,25 тыс. кв. м

Протяженность забора — 93,15 м

Бремя истории

Продажа объекта пройдет в рамках аукциона. Его главное условие — проведение новым владельцем работ по реставрации. Они предполагают восстановление разрушенных участков кирпичной и шлакоблочной кладок наружных стен и подвала, а также замену балок перекрытий, полов, чердака, крыши и т. д.

Пустующий двухэтажный памятник старого Барнаула на ул. Пушкина, 45 Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

По условиям, прописанным для торгов, будущий владелец должен завершить реставрацию довоенной постройки за пять лет. Научно-проектную документацию для этого уже подготовила компания «Наследие».

В добавок, на земельный участок, где стоит здание, был установлен частный сервитут сроком на 49 лет в пользу Барнаульского меланжевого комбината «Меланжист Алтая».

Ранее на торги были выставлены еще два памятника культурного наследия Барнаула: старейшая школа города (Анатолия, 241) и дом рядом с Театром кукол «Сказка» (ул. Пушкина, 45). Первое здание продают за 12,4 млн рублей, второе — за 6,8 млн рублей.

Алтапресс