Алтапресс: Что нового будет на выборах и как избирателю Алтайского края узнать, за кого и где голосовать

Как бы ни называли политологи и примкнувшие к ним политтехнологи нынешнюю избирательную кампанию (вялой, скучной, однообразной), желающие выразить свою волю на избирательных участках не перевелись. Altapress.ru собрал ответы на вопросы, которые задавали нам такие граждане — большинство предоставила председатель крайизбиркома Ирина Акимова в ходе пресс-конференции 7 сентября.

Выборы. Анна Зайкова 1 Как узнать, какие выборы проходят по моему округу?

Избиратели края могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания.

Однако на части территорий проходят выборы еще и местных депутатов. К примеру, избирателям Камня-на-Оби предстоит проголосовать за своего депутата в Каменский городской совет и Каменское районное собрание. В общем, не запутайтесь в бюллетенях.

При голосовании по Госдуме и АКЗС вы получите по два бюллетеня (всего четыре). В одном будет список конкретных кандидатов, в другом — партий — ну, это как обычно. Для этих выборов в Алтайском крае уже напечатали около 7 млн бюллетеней.

2 Как заранее узнать, какие кандидаты баллотируются по моему округу?

Узнать, какие кандидаты в депутаты идут по вашему округу, поможет всемогущий интернет. Два варианта: госуслуги или сайт избиркома. В госуслугах информация о выборах выделена красным — не пропУстите.

А на сайте избиркома щелкните на «Цифровой сервис» — опцию в верхней части сайта. Открыв эту страничку, выбираем «Информацию о кандидатах и избирательных объединениях».

Дальше все просто. Вписываете в пустую строчку свой адрес и щелкаете на «найти». Перед вами откроется список кандидатов или избирательных объединений.

Сайт Алтайкрайизбиркома. www. altai-terr.izbirkom.ru 3 Как бы узнать, кто все эти кандидаты?

Проблема такая есть — если вы не смотрите ТВ и не читаете агитки, можете ничего и не знать о своем кандидате. Особенно — если он новичок и не живет где-нибудь рядом.

Начните с того же сайта: позиции в списках кандидатов или партий кликабельные. Щелкнув на них, вы и получите короткие сведения о кандидате, о партии и о том, кто входит в ее список. Хотите узнать другие подробности? Яндекс или Гугл вам в помощь.

Когда придете голосовать, обратите внимание на то, что написано в бюллетене.

Кстати, сегодня в бюллетень вписывается не только информация о судимости кандидата, но и сведения о признании его иностранным агентом или даже лицом, который с иноагентом аффилирован. Если партия где-то в России выдвинула иноагента, это тоже будет указано в бюллетене для алтайского избирателя.

Избирательные бюллетени на 2021 год. www. altai-terr.izbirkom.ru 4 Говорят, в этом году будут голосовать три дня. Когда начнутся выборы?

Да, это факт — выборы нынче трёхдневные. В 2021 году проголосовать можно будет с пятницы по воскресенье: 17, 18 и 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Однако часть избирателей смогут выразить свою волю раньше. Так в 26 труднодоступных населенных пунктах на территории 9 районов пройдет досрочное голосование. Это Баевский, Ельцовский, Зональный, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Поспелихинский, Тальменский и Чарышский районы.

Здесь процедура начнется 13−14 сентября (точная дата определена графиком) и завершится 16-го.

Заседание краевой избирательной комиссии. www. altai-terr.izbirkom.ru 5 Как я смогу проголосовать, если в эти дни буду за пределами своего избирательного участка?

Избиратель, как известно, голосует на участке по месту жительства — согласно отметке в паспорте. И все же: если в дни выборов вы будете находиться в другом месте, проголосовать можно. Надо подать заявление — и определить новый участок. Как и когда его подать?

До 13 сентября — лично в любую территориальную избирательную комиссию или в МФЦ. Или же через портал госуслуг — в рубрике «мои выборы» есть опция «выбрать другой участок».

С 8 по 13 сентября — заявление надо подать лично в любую участковую избирательную комиссию — это туда, где вы обычно голосуете. 8 сентября участковые комиссии начали работать.

Голосование на выборах в Калманском районе. www. altai-terr.izbirkom.ru 6 По какой форме писать заявление о желании проголосовать на другом участке?

Заявление заполняется вручную на бланке или заполняется в территориальной или участковой избирательной комиссии на компьютере. При подаче заявления не забудьте взять паспорт.

Если вы по уважительной причине не можете принести заявление лично и у вас нет личного кабинета на госуслугах, надо устно или письменно подать заявление в теризбирком или участковую комиссию — к вам должны приехать не позднее 13 сентября.

7 Могу ли я выразить свою волю путем электронного голосования?

Жители Алтайского края пока не могут участвовать в электронном голосовании, хотя наш регион и был среди тех, кто тестировал эту технологию. Чтобы выразить свою волю на выборах, надо прийти на участок лично.

Впрочем, если вы не здоровы, сидите на самоизоляции, ухаживаете за больным человеком (словом, по уважительной причине), придут уже лично к вам — для голосования вне помещения, то есть на дому.

Для этого надо обратиться письменно или устно в участковую комиссию с 9 сентября до 14:00 19 сентября. При этом можно, опять же, воспользоваться порталом госуслуг: заявление о голосовании вне помещения через госуслуги вы вправе подать с 9 по 14 сентября.

Выборы в БГД. 14 октября 2012 г. Анна Зайкова 8 В дни выборов меня не будет по месту прописки. В каких выборах я смогу поучаствовать?

Здесь два варианта.

1. Вы уехали, но находитесь в пределах своего округа. Например, житель Барнаула отдыхает в Белокурихе, входящей в этот же барнаульский округ № 39. Вы получите два бюллетеня на выборах в Госдуму: по одномандатным округам (то есть за конкретного кандидата) и по спискам партий.

2. Вы уехали и находитесь за пределами своего избирательного округа. Например, отдыхаете в Севастополе. Вы получите только один бюллетень — для голосования за партии (это называется «голосование по федеральным избирательным округам»).

9 Если в бюллетене вычеркнут какого-то кандидата ручкой, это законно?

Скорее всего, да. К примеру, у избирателей Рубцовского округа (округ № 40) в бюллетене будет ручкой вычеркнут Владимир Попов, который написал заявление об отказе от участия в выборах в Госдуму по собственному желанию. Крайизбирком уже аннулировал его регистрацию.

Однако к моменту поступления заявления Попова все бюллетени уже напечатали — всего 491 600 штук. В каждом из них Попов должен быть вычеркнут. Это делается ручкой и, как правило, по линеечке — прямыми сплошными линиями по всем строкам, в том числе через середину квадрата (в нем мы ставим значок).

На муниципальном уровне с гонки выбыло 17 кандидатов по личным заявлениям.

Избирательные бюллетени на 2021 год. www. altai-terr.izbirkom.ru 10 Были ли случаи снятия кандидатов в депутаты по суду?

Да, были. Оппозиционер Виктор Рау был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от «Яблока». Однако другой кандидат по этому же округу подал иск об отказе в регистрации Рау. Мотивировка — Рау «является активным сторонником» движения «Штабы Навального» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Краевой суд снял оппозиционера с выборов.

Кроме того, Алтайский краевой суд рассматривает заявление окризбиркома об отмене регистрации кандидата в АКЗС Андрея Секрета. Но по другой причине: он владеет иностранным активом.

По данным агентства «Банкфакс», у него есть депозитарные расписки компании Mail.ru. Компания является российской, но эмитент ценных бумаг — иностранный банк, о чем кандидат не знал. Между тем, кандидатам на выборные должности запрещено владеть иностранными активами. Решение по этому иску еще не принято.

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Алтапресс