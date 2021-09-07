Алтапресс: Ковидных больных в Алтайском крае зарегистрировано в 4 раза больше, чем год назад

В Алтайском крае, по данным на 1 сентября, зарегистрировали 246 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

1 сентября 2020 года в крае зафиксировали в 4 раза меньше новых случаев заражения, чем 1 сентября 2021 года — 61 против 246, смертей за сутки в 2 раза меньше — 11 против 24, а общее количество заразившихся за год выросло в 6 раз — с 11 781 до 70 673.

Всего в крае инфицированных — 70 673 (в том числе 4 972 ребенка до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 53 626 пациентов, из них за прошедшие сутки — 204.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 654 человека.

«Кроме этого, 360 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 243 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 1005», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 221.

За весь период наблюдений скончались 4 723 человека с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 592 человека (по иным причинам — 1 131).

По данным оперштаба на 1 сентября, на коронавирус обследовали 1 964 754 человека. Прививается 629 872 человека: получили первую вакцину — 121 835, полностью вакцинированы — 506 363.

Ранее сообщали про заразившегося малярией ковидного пациента в Алтайском крае.

Новые случаи

Барнаул — 70, Бийск — 17, Рубцовск — 16, Заринск — 11, Славгород — 10, Новоалтайск — 8, Камень-на-Оби и Рубцовский район — по 6, Немецкий национальный, Ребрихинский и Топчихинский районы — по 5, Алейский, Бийский, Калманский, Табунский, Усть-Калманский и Шипуновский районы — по 4, Алтайский, Залесовский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Павловский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Угловский районы — по 3, Бурлинский, Зональный, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Троицкий, Хабарский, Чарышский и Шелаболихинский районы — по 2, Белокуриха, Егорьевский, Крутихинский, Солтонский и Третьяковский районы — по 1.

Алтапресс