ГОРНЯК22 08.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса установили в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago

В Алтайском крае, по данным на 6 сентября, зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Вакцинация. Pixabay.com

Ковид выявили у 37 детей: за весь период пандемии — 5 085, а по данным на 5 сентября — 5 048.

Выздоровели 372 пациента. До этого максимум зафиксировали 3 сентября — 335. Для сравнения, за все лето наибольшее число выздоровевших зарегистрировали 19 августа — 229 человек, а минимум — 1 человек — несколько раз: 25, 24 и 22 июня.

Всего в крае инфицированных — 71 889 (в том числе 5 085 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 54 792 пациента, из них за прошедшие сутки — 372.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 683 человека.

«Кроме этого, 388 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. 1 Коронавирус. CC0

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 948», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 539, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 211.

За весь период наблюдений скончались 4 847 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (20 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 699 человек (по иным причинам — 1 148).

По данным оперштаба на 6 сентября, на коронавирус обследовали 1 989 595 человек. Прививается 642 885 человек: получили первую вакцину — 115 021, полностью вакцинированы — 525 811.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае есть случаи смерти среди вакцинированных, но они не связаны с ковидом.

Новые случаи

Барнаул — 69, Рубцовск — 14, Бийск — 12, Заринск — 9, Новоалтайск — 8, Славгород и Змеиногорский район — по 7, Алейск и Бийский район — по 6, Первомайский и Усть-Калманский районы — по 5, Камень-на-Оби, Алейский, Благовещенский, Мамонтовский, Поспелихинский, Третьяковский и Угловский районы — по 4, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Павловский, Табунский, Топчихинский, Троицкий и Усть-Пристанский районы — по 3, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Шелаболихинский и Шипуновский районы — по 2, Белокуриха, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Целинный и Чарышский районы — по 1.

Алтапресс

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