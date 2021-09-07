ГОРНЯК22 08.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Очередная компания объявила о намерении подать на банкротство «Барнаулкапстроя»

Горняк22
18 часов Ago

Компания «Современные оконные технологии» собирается обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании муниципального девелопера «Барнаулкапстрой» банкротом. Сообщение об этом появилось на портале «Федресурс».

Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Плюс еще один иск

Муниципальный застройщик (гендиректор Сергей Шумов) задолжал фирме более 200 тыс. рублей за ремонт окон в доме на Павловском тракте, 291.

Напомним, объект начинала строить компания «СтройГАЗ», но не довела его до логического завершения. Недостроенное здание было передано «Барнаулкапстрою», принадлежащему мэрии Барнаула.

В августе прошлого года жилой комплекс был с грехом пополам сдан. Однако у дольщиков появилось множество вопросам к качеству квартир.

Новостройка на Павловском тракте, 2911 Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Год назад корреспонденты altapress.ru выезжали на место, чтобы оценить масштаб трагедии. Тогда люди в том числе предъявляли претензии к некачественным окнам и их установке.

Выяснилось, что для решения проблемы — ремонта светопрозрачных конструкций — «Барнауокапстрой» заключил договор с компанией «Современные оконные технологии». Сумма сделка превышала 400 тыс. рублей.

Отделались легким испугом

Правосудие. Суд. Молоток2 Правосудие. Суд. Молоток СС0

В качестве аванса БКС заплатил подрядчику 200 тыс. рублей. Остальную сумму муниципальный застройщик должен был выплатить после завершения работ. Но фирма «Современные оконные технологии» так и не дождалась денег. В итоге, руководство решило обратиться в суд.

За последний год барнаульские компании и «частники» не раз обращались в краевой Арбитражный суд с заявлениями на банкротство БКС. Так, летом в адрес застройщика были поданы иски от управляющей компании «Любимый город» и Андрея Ветроградова.

Новостройка на Павловском тракте, 2913 Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

В ответ на это в мэрии города тогда пояснили, что принято решение погасить задолженность перед бывшим партнером. Но обстоятельства сложились так, что Ветроградов по какой-то причине отозвал свое заявление и «Любимый город» остался со своими требованиями и БКС один на один. Сумма требований управляющей компании оказалась менее 300 тыс. рублей — 299 тыс. рублей.

Кроме того, суд установил, что уведомление, опубликованное УК 7 апреля прошлого года, утратило силу и формально не могло информировать кредиторов «Барнаулкапстроя». В итоге, суд решил вернуть заявление «Любимому городу».

Заплатили добрые дяди и тетя

Новостройка на Павловском тракте, 2914 Новостройка на Павловском тракте, 291 Ирина Пергаева

Ранее мэрия заявила о прекращении еще одного дела о банкротстве своей компании. Причина — девелопер расплатился с долгами, но не из своего кармана.

БКС был должен более 400 тыс. рублей компании «СДЛ-Групп». Но за него расплатились две компании и один частник: «Сиада» (100 тыс. рублей), «Монолит» (71 тыс. рублей). Наибольшую сумму в 165,4 тыс. рублей оплатил бывший индивидуальный предприниматель Алексей Русин.

Эксперты отмечают, что это далеко не последний долг. И в адрес муниципальной строительной компании еще будут сыпаться заявления в Арбитражный суд.

В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК &quot;Парковый&quot;.5 В Барнауле прошел митинг дольщиков ЖК «Парковый». Дмитрий Лямзин.

Тем временем, нерешенным остается вопрос с достройкой двух жилых комплексов «Барнаулкапстроя»: «Паркового» (ул. Парковая, 71) и «Клевер-парк» (ул. Советской Армии, 83 и 83-а). И если на территории первого пока ведутся работы (сюда зашел подрядчик из ГК «Адалин»), и его первую блок-секцию намерены сдать в сентябре, то второй уже больше года простаивает.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Ковидных больных в Алтайском крае зарегистрировано в 4 раза больше, чем год назад

Алтапресс: Ковидных больных в Алтайском крае зарегистрировано в 4 раза больше, чем год назад

Горняк22
18 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 1 сентября, зарегистрировали 246 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 1 сентября 2020...
Алтапресс: Новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса установили в Алтайском крае

Алтапресс: Новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса установили в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 6 сентября, зарегистрировали 239 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Вакцинация. Pixabay.com Ковид выявили...
Алтапресс: Аттракцион щедрости. Altapress.ru проверил, как можно получить «Пушкинскую карту» с 3 тысячами рублей от государства

Алтапресс: Аттракцион щедрости. Altapress.ru проверил, как можно получить «Пушкинскую карту» с 3 тысячами рублей от государства

Горняк22
18 часов Ago
Больше 500 барнаульских школьников и студентов смогли приобрести билеты на концерты и спектакли по «Пушкинской карте». К щедрому проекту Минкульта, в котором молодежь безвозмездно получает три...
Алтапресс: Взлетит до небес или рухнет. Какие сюрпризы этой осенью готовит рынок жилой недвижимости

Алтапресс: Взлетит до небес или рухнет. Какие сюрпризы этой осенью готовит рынок жилой недвижимости

Горняк22
18 часов Ago
Рынок жилья в краевой столице идет в рост. Цены достигли своего исторического пика, а вот предложение тает на глазах и не успевает за спросом. В целом лето, несмотря...
Алтапресс: Лицо с агитки. Почему избирательная кампания-2021 на Алтае заставляет думать о голосовании ногами

Алтапресс: Лицо с агитки. Почему избирательная кампания-2021 на Алтае заставляет думать о голосовании ногами

Горняк22
18 часов Ago
Менее двух недель остается до выборов депутатов Государственной Думы и нового созыва Алтайского краевого Законодательного собрания. При этом, как представляется, уровень политической...
Алтапресс: Ковид ослабел в Барнауле, а в курортной Белокурихе практически весь выветрился

Алтапресс: Ковид ослабел в Барнауле, а в курортной Белокурихе практически весь выветрился

Горняк22
2 дня Ago
В Алтайском крае, по данным на 5 сентября, зарегистрировали 240 новых случаев заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб. Остановим коронавирус. Pixabay.com В Барнауле зафиксировали...

Читать по теме:

ВТОПЕ: