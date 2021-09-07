Алтапресс: Аттракцион щедрости. Altapress.ru проверил, как можно получить «Пушкинскую карту» с 3 тысячами рублей от государства

Больше 500 барнаульских школьников и студентов смогли приобрести билеты на концерты и спектакли по «Пушкинской карте». К щедрому проекту Минкульта, в котором молодежь безвозмездно получает три тысячи рублей на покупку билетов, подключились семь алтайских культурных организаций. Корреспонденты altapress.ru быстро разобрались, как оформить карту.

Пушкинская карта СС0

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — это электронная или пластиковая карта, на которую государство зачисляет 3000 рублей (в следующем году — 5000 рублей).

Потратить деньги до конца 2021 года можно только на спектакли, выставки и концерты. Кино и гастроли эстрадных артистов, как исключительно коммерческие предприятия, в проекте не участвует.

Получить карту может любой гражданин России с 14 до 22 лет в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» или «Почта Банк». С 1 октября пластиковые карты можно будет оформить в физическом отделении «Почта Банка».

Оформление «Пушкинской карты» в приложении «Госуслуги. Культура» altapress.ru

После этого можно будет покупать билеты любым удобным способом — просто картой или же с помощью Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, предварительно подключив «Пушкинскую» к этим системам.

Все билеты, приобретаемые по «Пушкинской карте», именные — то есть купить места себе и другу одновременно не получится.

В конце года неиспользованные средства будут «сгорать». Функция пополнения карты ее обладателем сейчас разрабатывается.

«Если покупка билета будет воспроизведена через приложение „Почта Банк“, то 10% будут возвращаться молодым людям в виде „живых“ денег. Программа стартует с середины сентября, но кэшбек будет начислен всем, кто приобретал билеты с 1 сентября», — поделился лайфхаком управляющий «Почты Банка» в Алтайском крае Сергей Кустов.

Как получить карту

В редакции altapress.ru нашелся один корреспондент, который еще не перешел за 22-летний рубеж.

Сначала мы отправились с ним в ближайшее отделение «Почта Банка». Там нам объяснили, что пластиковые «Пушкинские карты» в регион еще не поступили — их ожидают в начале октября.

Портал Госуслуги. altapress.ru

Поэтому мы решили зарегистрировать карту через Госуслуги.

Важно отметить, что «Госуслуги. Культура» — это название отдельного мобильного приложения. Никакой информации о «Пушкинской» в обычном портале «Госуслуги» вы не найдете.

В приложении «Госуслуги. Культура» можно зайти по паролю от «Госуслуг». Кстати, этого не удастся сделать лицам, кому больше 22 лет. На экране сразу появляется грустная театральная маска с надписью «Ошибка доступа».

Дальше — дело техники. Регистрация, селфи, согласие на обработку данных. Цифровая карта выпускается в течение пяти минут, деньги тоже зачисляются практически сразу. И все — можно покупать билеты.

Выбрать их можно в том же приложении «Госуслуги. Культура» — там пользователя переводят на портал kassy.ru, где предлагают оплатить выбранный билет «Пушкинской картой».

Полученный электронный билет нужно будет показать на входе контролеру.

Цифра

13 млн россиян могут воспользоваться программой в 2021 году. На ее реализацию государство уже выделило около 4 млрд рублей, сообщает ТАСС.

За первые три дня работы проекта в России оформили больше миллиона «культурных» карт.

Разумное , доброе , вечное

Пока что в Алтайском крае к проекту подключились все театры Барнаула и Бийска, а также краевая филармония и концертный зал «Сибирь».

В будущем к ним присоединятся государственные музеи (правда, если говорить об Алтайском крае, то стоимость их билетов и сейчас не велика — до 50 рублей). Также в программе по желанию могут участвовать частные культурные учреждения.

Константин Хабенский на репетиции спектакля «Интуиция» в алтайском театре драмы Театр драмы им. Шукшина

При этом не все культурные события могут попасть под оплату «Пушкинской картой» — их предварительно должна одобрить специально собранная в регионе группа экспертов. Пока ни один алтайский спектакль или концерт в «черный список» не попал.

«Если говорить кратко, то „Пушкинская карта“ создана для того, чтобы пропагандировать разумное, доброе, вечное», — пояснила на пресс-конференции журналистам министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Что касается постановок с возрастным ограничением от 0 до 14 лет, то для детей этого возраста придется приобретать билет за полную стоимость. Но зато их могут «бесплатно» сопроводить старшие братья или сестры.

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Елена Безрукова уверена, что «Пушкинская карта» не только даст возможность молодежи культурно развлечься, но и много расскажет о них самих — об их предпочтениях и интересах.

«190 билетов купили в театре драмы. Из них 34 — на премьерный спектакль „Непрощенная“. Мне, как человеку, который вдвое старше любого обладателя карты, интересно, почему они захотели сходить на военную драму, что ими движет? Мне кажется, что за счет этого проекта мы сможем получить новую информацию и изменить свое представление о подростках», — сказала она.

Не без багов

Между тем, некоторые российские студенты и школьники решили по-своему распорядиться выделенными на культуру деньгами.

Сначала из-за недоработки программы они смогли приобрести билеты на концерты звезд (сейчас этот баг разработчики устранили). Незаконно приобретенные билеты аннулировать не стали.

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Также по сети гуляют видео с мошенническими инструкциями по обналичиванию денег, а то и вовсе объявления по продаже карт (правда, непонятно, как этим можно воспользоваться, ведь билеты — именные).

Остается надеяться, что в разумных руках карта позволит многим (особенно — студентам) больше не делать выбор между «сходить в театр» и «купить еду/купить одежду».

Алтапресс