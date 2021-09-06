Алтапресс: Ковид ослабел в Барнауле, а в курортной Белокурихе практически весь выветрился

В Алтайском крае, по данным на 5 сентября, зарегистрировали 240 новых случаев заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Остановим коронавирус. Pixabay.com

В Барнауле зафиксировали 66 новых зараженных ковидом. Для сравнения, в конце июля ежедневно регистрировали почти 100 — тогда еще глава города Вячеслав Франк поручил усилить меры, чтобы вирус не добрался до всех. В Белокурихе и вовсе 1 случай за сутки — ранее число новых пациентов ежедневно, как правило, не превышало 5, а всего 385 случаев заражения (из городов меньше только в закрытом военном Сибирском — 168).

Всего в крае инфицированных — 71 650 (в том числе 5 048 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 54 420 пациентов, из них за прошедшие сутки — 184.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 664 человека.

«Кроме этого, 379 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 25 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 976», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 542, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 215.

За весь период наблюдений скончались 4 823 человека с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (23 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 679 человек (по иным причинам — 1 144).

По данным оперштаба на 5 сентября, на коронавирус обследовали 1 987 813 человек. Прививается 642 302 человека: получили первую вакцину — 115 489, полностью вакцинированы — 524 765.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае есть случаи смерти среди вакцинированных, но они не связаны с ковидом.

Новые случаи

Барнаул — 66, Бийск — 18, Рубцовск — 15, Новоалтайск — 11, Заринск — 9, Алейск и Славгород — по 7, Алтайский район — 5, Бийский, Завьяловский, Змеиногорский, Локтевский и Первомайский районы — по 4, Волчихинский, Калманский, Крутихинский, Кулундинский, Поспелихинский и Рубцовский районы — по 3, ЗАТО Сибирский, Баевский, Бурлинский, Ельцовский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Солонешенский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский и Шипуновский районы — по 2, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Заринский, Ключевской, Новичихинский, Петропавловский, Родинский, Смоленский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский и Усть-Калманский районы — по 1.

Алтапресс