Алтапресс: Топ-топ-топ на Алтай. ТОП-5 дорогих пешеходных туров, в которых вы сроднитесь с рюкзаком, мозолями и увидите шаманов

Осень — самое время, чтобы насладиться красотами Алтая. Почему бы не взять рюкзак и не отправиться в поход? Altapress.ru расскажет о том, какие путешествия предлагают совершить алтайские турфирмы.

Поход. СС0.

Поход к Шавлинским озерам

Пешком — 100 километров.

Восьмидневный тур, где будете только вы, палатка, горы… и группа от 6 человек. Все вместе вы пройдете не один десяток километров, чтобы приблизиться к живописнейшим озерам Алтая.

От Семинского перевала вы доберетесь до Чике-Тамана, после к рекам Чуя, Орой, Шабага. Выйдете к озеру Нижнее Шавлинское. На подходе к нему откроется прекрасная картина: бирюзовое озеро отражает три снежных пика, окружающих его, — Мечта, Сказка и Красавица. Этим можно будет долго наслаждаться, потому что здесь вы разобьете лагерь.

Шавлинские озера. Ultrakrsk, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org.

После вы выйдете к Верхне-Шавлинским озерам и леднику, после чего начнете путь назад. На обратном пути в Барнаул будет остановка на роднике «Аржан-Суу», обогащенным серебром, медью и другими полезными минеральными примесями.

Рюкзаки придется нести на себе каждый день где-то по 16 километров, поэтому организаторы надеются на хорошую физическую форму туристов. Также неплохо уметь собирать палатки, потому что именно в них и нужно жить.

Тур не предназначен для детей младше 14 лет. До 18 лет — только в сопровождении взрослых. Не рекомендуется отправляться в поход тем, кто нуждается в постоянном врачебном наблюдении.

Нижнее Шавлинское озеро. Лидия Соколова

В тур помимо переездов, услуг гида, снаряжения и трехразового питания входит страховка на медицинские расходы и от несчастного случая. За отдельную плату можно заказать вьючных лошадей, размещение в юрте, баню.

Стоимость тура — 41,1 тыс. рублей.

Долина Актру

Пешком — 44 километра.

Тоже восьмидневный «пеше-палаточный» тур. Путешествие даст возможность прикоснуться к Южному Алтаю, похожему на Монголию.

Актру. Алтай www.instagram.com/faisnso/

Актру издавна считается священным местом. Алтайцы верили, что на этой высокой горе живут Боги, которые охраняют ущелье. Поэтому никто из местных жителей не позволял себе посмотреть на ее вершину. Здесь часто проводили обряды шаманы.

Сам маршрут охватывает практически все природные зоны Алтая — это и сосново-лиственные леса у Катуни и монгольские степи Курайской котловины, и тайга с ледовыми пустынями высокогорья.

Через перевалы Семинский и Чике-таман вы на микроавтобусе приедете в деревню Курай. Оттуда через Курайскую котловину доберетесь до мореного вала в долине реки Актру.

Совершите восхождение на перевал Учитель по крутой тропе и, отдохнув, насладитесь видом на Курайскую котловину и хребты. Каждый день будете преодолевать пешком от 5 до 15 километров.

Барнаульские джипперы побывали на ледниках Актру. vk.com/matadorgtvideo

Возрастные ограничения те же, что и в походе к Шавлинским озерам. В дополнительные услуги помимо бани и питания в дороге входит заброска на автомобиле до альплагеря Актру.

Стоимость тура — 35 тыс. рублей.

Поход по местам Рериха

Пешком — 134 километра.

Белуха — священна для Алтайцев. Говорят, что там есть вход в легендарную Шамбалу, или как ее еще называют, Беловодье.

Аккемское озеро у подножия Белухи www.instagram.com/diam.photo/

Это один из самых знаковых пешеходных маршрутов. От села Тюнгур вы доберетесь к перевалу Кузуяк, затем к реке Ак-Кем и Ак-Кемскому озеру. А далее — красота. Выход к Долине семи озер, над которой возвышается чудесная гора Ак-Каюк. Ее ледник, спускающийся к воде надолго остается в памяти туристов.

Также выйдете к Аккемскому леднику, у края которого устроите пикник и сделаете эффектные фото для своего Instagram.

А после группу ждет прогулка в долину Ярлу, которую еще называют «долиной Эдельвейсов». Там и правда растет этот необыкновенный краснокнижный, привыкший к суровым условиям цветок.

Озеро Аккем у подножия Белухи. Лидия Соколова

Баня, вьючные лошади и посещение музея Рериха оплачивается отдельно. Каждый день будете преодолевать пешком от 10 до 20 километров. Возрастные ограничения те же, что и в походе к Шавлинским озерам. Продолжительность этого путешествия — 12 дней.

Стоимость тура — 37,2 тыс. рублей.

Путешествие по Золотому кольцу Алтая

Пешком — 64 километра.

Восьмидневный тур, который сочетает в себе пешие походы, восхождения, обзорные экскурсии и знакомство с алтайской культурой.

Урочище Калбак-Таш www.instagram.com/siberian_times/

Сначала вы прогуляетесь по Каракольской долине и увидите аил и, конечно, священное озеро Ару-Кем. Ходят слухи, что оно метеоритного происхождения. Отсюда можно увидеть величественные хребты: Смультинский, Катунский и Северо-Чуйский. С последним вы познакомитесь поближе.

Также побываете в археологическом комплексе Калбак-Таш с 5 тыс. наскальных рисунков. Увидите кусочек легендарного шелкового пути недалеко от места силы Чуй Оозы, побываете у гейзерного озера.

Самостоятельно выйдете на перевал Учитель — на высоту 3 тыс. метров. Здесь откроется невероятный вид на Курайскую долину. На другой день пройдете к Голубому озеру, а позже практически побываете на другой планете — выйдете к Алтайскому Марсу, урочищу Кызыл-Чин. Завершит поход прогулка к порогу Малыш и каньону реки Чуя.

«Чуя-ралли 2016». Лика Баранова vk.com

Путешествие не предусмотрено для детей младше 12 лет. Проживание на этот раз в домиках, а не в палатках.

Стоимость — 51 тыс. рублей.

Поход к Мультинским озерам

Пешком — 64 километра.

Озера и водопады, бурные реки, скалы и заснеженные вершины — все есть в этом туре. Также путешественников ждет прогулка по заповедным территориям Катунского резервата, берегам Нижнего Мультинского и Среднего, Верхнего, Поперечного озер. Переход к альпийским лугам через броды.

Зимний фототур на Мультинских озерах. gorno-altaisk.ru

К Мультинскому озеру вы доберетесь на внедорожнике и три часа буквально будете в шкуре участника гонок 4×4. Во время похода вы побываете на нескольких водопадах, в том числе том, который образует реку Куйгук.

А по пути домой вы посетите Уймонскую долину, где триста лет назад селились староверы, а также дом-музей, где когда-то во время Центрально-Азиатской экспедиции жил и работал Николай Рерих.

Продолжительность похода — 8 дней. Трансфер до села Мульта, от которого начинается путешествие, а также страховка и прокат снаряжения в стоимость путевки не входит. Зато в него входят услуги гида, аренда моторной лодки на Нижнем озере, питание, переезды в транспорте высокой проходимости и баня в финальный день тура

Сибирские туристы. vk.com/tskalon

Проживание — в палатках. Не предназначен для детей младше 12 лет.

Стоимость — 21 тыс. рублей.

Алтапресс