Алтапресс: «Под флагом ого-го»! Проблемные сюжеты подготовки к зиме обсудили в правительстве Алтайского края

Много лет глава небольшого алтайского города Алейска не может достучаться до Министерства обороны России и убедить его навести порядок на одной маленькой котельной, подающей тепло на 30 многоквартирных домов. Этот и другие проблемные сюжеты, связанные с подготовкой края к новому отопительному сезону, обсудили на заседании регионального правительства. Как обычно, в этом процессе нашли светлые и темные стороны.

Вячеслав Химочка. Altairegion22.ru

Сюжет № 1. Бодался Алейск с Минобороны

192 многоквартирных дома Алейска отапливают 17 котельных. 16 из них — в концессии у «Шипуновской теплоснабжающей компании». И там все нормально. О котельной № 1, за работу которой отвечает коммунальное предприятие Минобороны, такого сказать ну никак и нельзя. Как и о 30 домах, которые она обеспечивает теплом: их к зиме тоже не готовили.

К котельной минобороны в Алейске больше сотни замечаний Ростехнадзора. Но предписания не выполнены и наполовину. «В связи с чем в очередной раз Алейск не получит паспорт готовности», — сокрушался Иван Маскаев, глава Алейска.

Летом котельной выдали новое предписание: заменить дымовую трубу. Решение в Минобороны России выделить на это средства вроде принято. Проектный институт изучает грунты. Даже известна большая «военная тайна»: трубу установят металлическую.

Вроде движения идут, но информационный обмен затруднен, что можем — по крупицам собираем», — объясняет глава Алейска.

Алейск. aleysk22.ru

Последний контакт по этому поводу был у главы города с военным прокурором Центрального военного округа Александром Антюфеевым. Ответ от него он получил 13 августа — оказалось, командующему ЦВО внесено представление.

Будет рассмотрен вопрос о понуждении ФГБУ Центральное ЖКУ Минобороны РФ провести реконструкцию дымовой трубы и котельной в судебном порядке. Сдвиги есть по сравнению с теми годами, — объясняет Иван Маскаев.

К решению проблем одной котельной Алейска нынешним летом подключилась тяжелая артиллерия — депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов. Словом, есть надежда, что дело сдвинется — все-таки Герой России. «Наметки и подвижки есть», — сказал губернатор Виктор Томенко.

Герой России Владимир Шаманов в Алтайском крае (в центре). Фото предоставлено газетой «Родная сторона».

Сюжет № 2. «Чем , кто и как ремонтировал ТЭЦ Ярового , непонятно»

Часть первая — оптимистическая. ТЭЦ Ярового уже почти два года обсуждают на каждом подобном заседании правительства. На сей раз глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка оценил ее подготовку скорее оптимистично. Котлы ремонтируются. Уголь завозится.

Правда, есть вопросы к эффективности.

Так, летом и в межсезонье ТЭЦ Ярового, где живет всего 18 тыс. человек, сжигает по 120 тонн угля (на горячее водоснабжение). Рубцовск, в котором жителей почти в 10 раз больше (144 тыс.), — 80 тонн. Но министр успокоил: в сентябре здесь запустят более эффективный турбогенератор — потребление угля снизится.

Высоки в Яровом и потери на теплосетях — около 30%. Сколько теряется на самой станции, неизвестно — приборов учета нет. Но по словам министра, глава города как раз сейчас прорабатывает энергосервисный контракт на установку счетчиков на основных узлах и агрегатах.

Несмотря на это, в Яровом надо сохранить режим ЧС до устранения замечаний, считает Химочка.

Вячеслав Химочка. Altairegion22.ru

Часть вторая — тревожная. В Ростехнадзоре сдержанный оптимизм министра не разделили. Андрей Плешивцев, замруководителя Сибирского управления ведомства, предложил каждый день спрашивать с муниципального предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» (которое обслуживает ТЭЦ), как оно готовит станцию.

Да, ремонт котла проведен, но это слова. Запросили документы — не предоставили. Чем ремонтировали, кто ремонтировал, как ремонтировал, непонятно, — заявил Андрей Плешивцев.

Нарушения на электростанции он назвал серьезнейшими, и их 120. Часть из них напрямую влияют на прохождение отопительного сезона.

Мы по итогам проверки вынуждены были отдать все документы в суд. Отсутствие экспертиз на котлах, неисполнение экспертиз по зданию главного корпуса, отсутствие экспертизы дымовой трубы. Никто не хочет повторения барнаульской ТЭЦ-2 — надо принимать незамедлительные меры», — с тревогой в голосе говорил чиновник.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

Вероятно, он имел в виду судебный иск к муниципальному предприятию, который, так сказал, «вкатил» МУПу Славгородский прокурор. Решение суда по этому делу стоит прочитать.

Из него следует: ни многомиллионная финансовая помощь из краевого бюджета, ни эксперты из других энергокомпаний, консультирующие ТЭЦ, ни регулярный «разбор полетов», ни административные штрафы на крупные суммы не могут заставить эту машину ехать.

Прокуратуре с подачи Ростехнадзора пришлось через суд заставлять «заботливого» хозяина станции (МУП) готовить ее к зиме. В число работ, которые его обязали сделать, входят, в том числе, капитальные — например, капремонт главного корпуса, дымовой трубы и топливоподачи.

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Пока неясно, будет ли подготовка к зиме здесь идти еще и при участии судебных приставов. На совещании Андрей Плешивцев настаивал вписать его предложения о ежедневном контроле в протокол — губернатор согласился.

Кстати, весной Виктор Томенко призывал своих починенных найти, наконец, системное решение ТЭЦ Ярового. «Так и будем сидеть на пороховой бочке?» — задал он им тогда вопрос.

Сюжет № 3. «Всем к сведению: штрафы за нехватку угля огромные»

Теперь про уголь. В среднем районы Алтайского края топливо запасли — на 1 сентября больше 80% от нормативного запаса, или 107 тысяч тонн. По нормативом к 15 сентября нужно 130 тыс. Так что здесь все как будто неплохо. Однако же ситуация очень неравномерная.

Уголь на площадке на станции Камень-на-Оби, конец октября 2019 года. sgd22.ru

По данным главы минстроя края Ивана Гилева, 100% нормативного запаса есть только в 14 муниципалитетах. В 10 районах запас угля меньше 25%. Причем в Немецком национальном и Змеиногорском районах — всего 3%, в Крутихинском 6%, Третьяковском 8%.

Гилев объяснил, что власти ориентируют муниципалов контролировать качество угля (а качество влияет и на объем — при низком качестве угля надо больше).

Мы заставляем всех покупателей угля проверять все партии, которые поступают на терреторию района или муниципального предприятия. В части угля для бюджетной сферы мы дали установку — одна проба на каждые 1000 тонн угля, — сказал глава минстроя.

Кроме того, Гилев призвал глав районов формировать муниципальные резервные запасы угля. При этом краевой резервный запас сформирован уже наполовину: в нем будет около 60 тыс. тонн, на площадках 29,6 тыс. тонн угля, и еще 18, 6 придет до декабря.

Уголь. Pixabay.com

Между тем Андрей Плешивцев предупредил, что в некоторых регионах страны к муниципалитетам, отстающим по объемам завоза угля, уже применяется жесткая статья 9.17 КоАП: нарушение нормативов запасов топлива.

Всем к сведению: штраф по этой статье — в размере стоимости отсутствующего топлива. То есть если 1000 тонн не хватает, а тонна стоит 2 тыс. рублей, штраф накладывается в 2 млн рублей. Интересная статья. В Кемеровской области прокуратура на протяжении двух лет эту статью применяла, — объяснил представитель Сибирского управления Ростехнадзора.

Уголь в Камне-на-Оби. Altairegion22.ru

Сюжет № 4. «Под флагом ого-го»

И, наконец, о неплатежах в коммуналке. Ранее прокурор Алтайского края оценил уровень задолженности в ЖКХ региона как угрожающий. На заседании правительства, однако, говорили, что расчеты между юрлицами улучшаются.

Вячеслав Химочка, к примеру, сообщил, что долги за электроэнергию за год сократились более чем на 17%. Основные должники здесь — предприятия ЖКХ, их долг перед электроэнергетиками — 525 млн рублей.

Наиболее сложная ситуация в Бийске, Славгороде, Змеиногорском, Каменском, Кулундинском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском и Третьяковском районах, — объяснил глава минпромэнерго края.

Слайды к выступлению министра строительства и ЖКХ на заседании правительства 2 сентября. Altairegion22.ru

Из-за долгов отключены 164 котельных (то есть меньше 10%), но, как рассчитывает Иван Гилев, к 15 сентября все предприятия должны урегулировать свои проблемы.

Впрочем, и по этому показателю ситуация оказалась неравномерной. Гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб сказал, что есть идеальные районы — они все оплачивают. Но пятерка муниципалитетов вызывает у него возмущение.

Это Каменский район (его долг за электричество — 94,7 млн рублей), Третьяковский (10,1 млн), Змеиногорский (26,2 млн), Хабарский (4,6 млн) и Славгород (30 млн) — это у которых долги «хронические и без перспектив». А вот с Чарышским районом ситуация вообще патовая: «Это из категории — вообще так не бывает», — сказал Приб.

Сергей Приб. Пресс-служба «Единой России»

Смену вывесок на предприятиях водоснабжения глава энергокомпании охарактеризовал как преобразования «под флагом ОГО-ГО». Водоснабжением за последние несколько лет здесь занимались: «Чарышский МЖП», «Чарышская МВП», «Чарышский МКК», «Корпорация Чарышский МКК». Все эти юрлица банкротились одно за другим, а за свет не платили.

16,9 млн рублей мы туда «наливаем» без вариантов обратной связи! Сегодня мы воду наливаем в Чарыше бесплатно частной компании, в судах ничего сделать не можем, отключить не можем, юристы говорят — никуда не денетесь, будете дальше наливать. По Чарышу ситуация патовая, там даже глава не звонит, не отвечает — а зачем? — возмущался Приб.

Слайды к выступлению министра строительства и ЖКХ на заседании правительства 2 сентября. Altairegion22.ru

По данным Ивана Гилева, объем просроченных долгов в коммунальной сфере региона (малая теплоэнергетика плюс объекты водоснабжения) за прошедший год увеличился (1 августа 2021 года к 1 августа 2020-го), но только за счет населения.

Просрочка оплаты в этом секторе достигла 2 млрд рублей, из них жители задолжали за коммуналку 1,178 млрд рублей (+136 млн). Для понимания: годовая выручка этого сектора составляет около 5,5 млрд рублей.

Алтапресс