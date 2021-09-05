Алтапресс: В Алтайском крае нарастят мощности производства медицинского кислорода

«Алтайстройдеталь» производит около пяти тонн медицинского кислорода в сутки, а после модернизации будет выпускать целых 20 тонн. Об этом рассказали в минпромэнерго Алтайского края.

Производство медицинского кислорода. Дмитрий Лямзин.

Предприятие реализует инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей в Барнауле и Славгороде. Оборудование уже закупили и монтируют.

После запуска заводы будут позволять выпускать 20 тонн медицинского кислорода в сутки — дополнительно десять тонн в Барнауле, и пять — в Славгороде.

«Закуплено оборудование, сформирован штат сотрудников, сегодня мы приступили к монтажным работам, затем будем заниматься пусконаладочными. Завершение монтажных работ планируется до конца сентября 2021 года», — рассказал директор предприятия Антон Литвиненко.

Завод в течение текущего года также приобрел пять автомобилей для перевозки кислорода и планирует покупку еще нескольких единиц техники с привлечением средств государственной поддержки.

Ранее стало известно, что около 32,5 млн рублей направят в Алтайский край на покупку концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Алтапресс