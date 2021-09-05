ГОРНЯК22 05.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Солнце и +29. Молодое бабье лето продолжит радовать жителей Алтайского края теплом

Горняк22
9 часов Ago

Солнечная и теплая погода продолжает держаться в Алтайском крае. В воскресенье, 5 сентября, в регионе не будет осадков, а температура воздуха достигнет почти +30 градусов.

Барнаул готовят ко Дню города. Дарья Беркетова.

По данным алтайского Гидрометцентра, столбики термометров покажут +24…+29 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле также без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +25…+27 градусов.

Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае установилось молодое бабье лето. Когда наступит классическое бабье лето — читайте в материале altapress.ru.

Алтапресс

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