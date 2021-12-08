ГОРНЯК22 08.12.2021
Коронавирус

Алтапресс: Главврачи алтайских ковидных госпиталей просят депутатов поддержать закон о QR-кодах

Горняк22
15 часов Ago

Руководители крупнейших ковидных госпиталей Алтайского края направили в АКЗС открытое письмо с просьбой поддержать проект федерального закона о QR-кодах.

Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

Обращение подписали руководители десяти ковидных госпиталей, расположенных на базе больниц Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Славгорода и Благовещенки, передает пресс-служба краевого парламента.

«Недоверие людей к вакцине против коронавирусной инфекции, которое возникает из-за изобилия псевдонаучной, фейковой информации в сети Интернет, обходится нашему обществу слишком дорого. И если для каких-то отраслей пандемия характеризуется экономическими потерями, которые есть возможность восполнить, то для нас, медицинских работников, пандемия — это человеческие жизни!» — пишут медики.

Целый год они взывают к здравому уму людей, рассказывая о тяжелом заболевании, о своем изнуряющем труде и показывая сюжеты из ковидных госпиталей.

«Нам сложно не только физически, но и морально! Ведь есть реальный выход из сложившейся ситуации, есть возможность победить пандемию и сохранить человеческие жизни», — продолжают врачи, имея ввиду вакцинацию от коронавируса.

Госпиталь. Новоалтайск.1 Госпиталь. Новоалтайск. Дмитрий Лямзин.

В целях сохранения здоровья нации они просят депутатов поддержать на региональном уровне предлагаемые федеральным законодательством ограничения.

«Вас избрали жители Алтайского края и сегодня вы можете встать на их защиту и предупредить дальнейшие смерти людей!» — заключают в медицинском сообществе.

Ранее сообщалось, что народные избранники уже получили подписные листы для голосования по законопроекту. Отзыв им предстоит дать до 9 декабря.

Между тем, по последним данным, в крае скончалось уже 7 384 ковидных больных, среди них трое детей.

В ноябре в Алтайском крае зарегистрировано почти в два раза больше актов о смерти, чем в этом же месяце до пандемии.

Алтапресс

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