ГОРНЯК22 08.12.2021
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Алтапресс: Новая жизнь старого парка. Что нужно знать о реконструкции «Изумрудного» в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago

Реконструкция парка «Изумрудный» вот уже несколько лет объединяет общественность Барнаула. Горожане с нетерпением ожидают преображения парка, а власти города прикладывают большие усилия к тому, чтобы благоустроить эту точку притяжения, которое долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать в «Изумрудном» — читайте в материале altapress.ru.

1 Почему возникла необходимость реконструкции парка «Изумрудный»?

Барнаульцы старшего поколения хорошо помнят, что в советское время «Изумрудный» был одним из любимых мест отдыха горожан. Здесь было много аттракционов, колесо обозрения и даже озеро, где барнаульцы катались на катамаранах. Однако после распада СССР парку так и не смогли найти надежного арендатора, и он пришел в запустение.

Не один год горожане заявляли о необходимости привести «Изумрудный в порядок». Ситуация обострилась, когда в 2017 году арендатор решил вырубить все большие деревья в парке. К счастью, этого не было допущено, а интересы общественности и властей городского и краевого уровня совпали в отношении того, как следует развивать эту территорию.

Весной 2019 года три инициативные группы представили проекты преображения «Изумрудного». Выбор был сделан в пользу варианта «ГорСад», который представили общественники и архитекторы.

Из эскизного проекта благоустройства парка «Изумрудный». Мастерская «Классика».

Этот проект был создан на основе опроса, в котором приняли участие около 1500 барнаульцев. Исследование показало, что парк должен в первую очередь представлять собой место для тихого и спокойного отдыха, занятий спортом. Также горожане настаивали, что «Изумрудный» не должен иметь коммерческую направленность.

2 Когда началась реконструкция парка «Изумрудный»?

Масштабное преображение парка стартовало в 2020 году, когда при выборе территорий для благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда» горожане своими голосами поддержали «Изумрудный», и парк получил федеральные средства.

По программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство парка «Изумрудный» в 2020 году было выделено 32,4 млн рублей.

Перед подрядчикам была поставлена задача обустроить пешеходную и велосипедную дорожки, смонтировать систему наружного освещения и установить бортовой камень. Также из краевого бюджета в этом году были выделены средства на высадку деревьев.

Благоустройство в парке «Изумрудный». 1 Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

Работы проходили под пристальным надзором широкой общественности, депутатского корпуса и лично главы Барнаула Вячеслава Франка.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Мы видим, как востребован парк «Изумрудный» среди горожан, поэтому продолжаем его развитие. Уже сегодня парк посещает более 2 тысяч человек в день, а в выходные в два раза больше. Абсолютно уверен, что данный объект будет достаточно уникальным и станет одной из главных точек притяжения для горожан.

На первом этапе благоустройства было выполнено оборудование трехсегментной дорожки по периметру парковой зоны. Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом. Вдоль дорожек общей шириной почти 4,5 метра и протяженностью около 2 километров выполнили монтаж наружного освещения. В зимнее время дорожки можно использовать под лыжную трассу.

Вячеслав Франк осмотрел реконструкцию парка &quot;Изумрудный&quot; в Барнауле.2 Вячеслав Франк осмотрел реконструкцию парка «Изумрудный» в Барнауле. barnaul.org. 3 Что сделано в «Изумрудном» в 2021 году?

В 2021 году реконструкция парка была продолжена. По словам Вячеслава Франка, в текущем году по муниципальному контракту стоимостью почти 90 млн рублей (70% — средства краевого бюджета, 30% — городского) проведены работы по устройству сети внутрипарковых дорожек с гранитным отсевом и мощению участков центральной аллеи площадью более 3,5 и 5,6 тыс. квадратных метров.

Также в парке установили более 60 современных скамеек. Выполнено и установлено оборудование для четырех физкультурных площадок, расположенных по периметру вело-беговой дорожки, и площадки для выгула собак.

Кроме того, в «Изумрудном» монтируются две крупные детские площадки экологической направленности с игровым комплексом, качелями, балансирами. Помимо этого, в рамках второго этапа благоустройства подрядчику ООО «СК Город» предстоит завершить обустройство парковой сцены и беседки для отдыха.

Вячеслав Франк осмотрел реконструкцию парка &quot;Изумрудный&quot; в Барнауле.3 Вячеслав Франк осмотрел реконструкцию парка «Изумрудный» в Барнауле. barnaul.org.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Парк меняется на глазах в лучшую сторону, становится более востребованным у горожан и не только летом. Хочу поблагодарить губернатора Виктора Томенко и правительство края, что обратили внимание на старейший в городе парк, оказывают поддержку в его обновлении.

По словам руководителя КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Вячеслава Вакаева, парк «Изумрудный» позиционируется не иначе, как передовой в плане привнесения новых технологий проектирования и реализации общественных пространств в Барнауле.

Так, например, идея детской игровой эко-площадки является инновационной для краевой столицы. Она предполагает, что ребенку, проживающему в городской среде, не достает общения с природными материалами и фактурами, и нацелена на создание условий для развития и самореализации детей.

Что касается специально оборудованной площадки для выгула собак, то она уже обрела довольных посетителей с питомцами.

Благоустройство в парке «Изумрудный». 4 Благоустройство в парке «Изумрудный». Анна Зайкова.

Парк развивается как место встреч и общения представителей городских сообществ по интересам. И в перспективе в «Изумрудном» планируют проводить турниры шахматистов, слеты голубеводов, ярмарки изделий хендмейда и так далее.

4 Как парк преобразится в 2022 году?

Как подчеркнул барнаульский градоначальник, в следующем год предстоит сложный ответственный этап благоустройства «Изумрудного». Речь идет о реконструкции пруда с заменой разрушенных плит, ремонтом моста, строительством спуска к воде, пирсов.

Также запланировано обустройство павильона визит-центра и проката, беседки для проведения торжеств, ремонт входных групп и ограждения со стороны проспекта Комсомольского, комплексное озеленение территории.

На эти цели правительством края предусмотрено порядка 60 млн рублей. Еще около 60 млн рублей будет выделено из городского бюджета.

Что происходит в барнаульском парке &quot;Изумрудный&quot;. 5 Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

В настоящее время силами «Фонда имущества Алтайского края» проводится подготовка проектно-сметной документации для проведения изыскательских работ на водоеме.

В планах — также обустройство набережной пруда и прилегающей территории.

Факт

Всего в 2022 году на благоустройство общественных территорий Барнаула предусмотрено 240,5 млн рублей.

Вячеслав Франк осмотрел реконструкцию парка &quot;Изумрудный&quot; в Барнауле.6 Вячеслав Франк осмотрел реконструкцию парка «Изумрудный» в Барнауле. barnaul.org. 5 Когда планируется завершить реконструкцию парка «Изумрудный»?

Согласно имеющимся планам, полностью реконструкция парка будет завершена в 2024 году.

Вячеслав Франк,
глава Барнаула:

Совместно с правительством Алтайского края планируем развивать данный проект, чтобы к 2024 году закончить все мероприятия по благоустройству парка «Изумрудный».

Алтапресс

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