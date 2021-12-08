Алтапресс: Денежная турбина. Топ-менеджеров разорившегося алтайского банка обязали заплатить за его убытки

Арбитраж Алтайского края признал обоснованными требования конкурсного управляющего «Тальменка-Банка» привлечь его бывших топ-менеджеров и собственников к ответственности за убытки. В суде конкурсник утверждал: в банке похитили средства вкладчиков на сумму более 1 млрд рублей и выдавались заведомо невозвратные кредиты на сотни миллионов. Ответчики подали жалобы на решение суда.

Тальменка банк. Анна Зайкова

Невозвратные кредиты

Москвичи стали собственниками барнаульского «Тальменка-Банка» в 2013-м. Новые владельцы сразу же сделали громкие заявления: они намерены сделать банк крупнейшим в крае и вывести его на федеральный уровень.

Но уже после банкротства в 2017 году стало очевидно: турбина, которую крутили поступавшие денежные потоки, позволяла зарабатывать не столько банку, ставшему убыточным к 2015 году, сколько собственникам и топ-менеджерам. А банку был нанесен ущерб.

Одним из ударов по его экономике стала выдача кредитов, которые конкурсный управляющий считает заведомо невозвратными.

Тальменка банк. Анна Зайкова

В черном списке юрлиц, получавших такие кредиты, 18 фирм. Суммы этим «юрикам» ссужали крупные для небольшого банка, занимавшего в год краха лишь 409-е место по нетто-активам.

К примеру, фирме «Аркалон» выдали 60 млн рублей, «Модуль» — 100 млн, «Новаторг» — 90 млн. Однако хоздеятельности, сопоставимой по масштабам с этими суммами, фирмы не вели. И ни доходов, ни имущества, позволявших погасить кредит, у них не было.

Подделанная подпись

Чтобы это доказать, «конкурсник» изучил каждое юрлицо из «списка 18». Вот, к примеру, заемщик «Автодор» (ОООшка), получивший кредит на 80 млн.

Кредит. Кошелек. СС0

В 2014 году в штате фирмы не значилось ни одного сотрудника, и только в 2015-м, перед получением ссуды, он принял пятерых. Налоги и взносы «Автодор» платил небольшие и, к тому же, от случая к случаю. Зарплату выдавал не часто. А основных средств или запасов не имел.

Итог: кредит не погашен. При этом в дальнейшем, уже после банкротства, эксперты признали подпись гендиректора под кредитным договором подделкой.

Видимость погашения

Объединяет заемщиков из «списка 18», пожалуй, одно: непонятно, как они прошли через кредитный комитет и службу безопасности банка. =Большинство из них сообщили о себе недостоверные сведения. У 10 были выявлен угрожающий рост долгов.

У семи не было на балансе основных средств и запасов, хотя должны были быть — вид деятельности предполагал. У двенадцати (из этого же списка) финансовое положение не было удовлетворительным, еще у двух — просто плохим. В четырнадцати работало меньше 10 сотрудников.

Тальменка банк. Анна Зайкова

На дату отзыва лицензии — 23 января 2017 года — 15 фирм кредиты не погасили. А после этой даты и не погашали. Ну, а видимость качества кредитного портфеля в банке поддерживали путем рефинансирования с помощью других банков (не алтайских).

Где растворились эти кредиты

Чужие паспорта

«Тальменка-Банк» работал и с «физиками» — по документам, в 2015—2016 годах физлица получили 285 кредитов на 216 млн рублей. Однако 192 заемщика в дальнейшем заявили: кредиты в этом банке они не оформляли.

Что характерно: выдачу кредитов «физикам» оформляли решением председателя правления и акционера Олега Семкичева с одобрения службы безопасности, а в кредитном досье были копии паспортов заемщиков.

Где именно добывались копии чужих паспортов в таком объеме, в материалах арбитража не указано.

Котенок и паспорт. Дмитрий Кудрявцев

Забалансовые вклады

В ходе конкурсного производства установили и другие малосимпатичные факты. Вкладчики несли деньги в банк, а их не отражали в официальном учете — по крайней мере, часть. Общая сумма таких вкладов составила 1,26 млрд рублей.

Конкурсный управляющий предполагает: деньги были похищены. Больше миллиарда — из маленького регионального банка (пусть и с филиалом в Москве).

Уже после банкротства их пришлось восстановить в реестре обязательств — это причинило банку ущерб и повлекло невозможность удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме, указал «конкурсник».

Перед банкротством

А 13 января, когда банк уже почти прекратил обслуживать клиентов, он выдал крупные кредиты топ-менеджерам: Олег Семкичев получил 256 млн, председатель совета директоров Михаил Чупраков — еще 252 млн.

Деньги, прибыль, кредит. СС0

Семкичев, получавший в банке зарплату 105,8 -143,9 тыс. рублей, вернуть такую сумму не мог. Финансовое положение Чупракова оценить оказалось невозможно — операций по выплате ему зарплаты в банке не нашли.

В этот же день московский филиал выдал кредит на 100 млн рублей фирме «Финкомснаб». И эти деньги были в тот же день перечислены другой фирме. Кредит фирма не обслуживала и ни к 23 января, ни позже он погашен не был.

В материалах суда есть информация, что через неделю после получения кредита Семкичев внес в кассу банка более 210 млн рублей — сумму называют безвозмездной финансовой помощью.

Конкурсный управляющий счел, что эта операция — «фиктивное увеличение собственных средств банка». Но, тем не менее, на эту сумму уменьшил ущерб, нанесенный банку его топ-менеджером.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Ответчики возражали

В октябре арбитраж Алтайского края принял доказательства конкурсного управляющего. Основания для привлечения группы топ-менеджеров к субсидиарной ответственности есть. А вот сумма, которую они должны будут уплатить, будет определена после завершения расчетов с кредиторами.

Ответить за убытки банка из своего кармана должны будут москвичи Аркадий Комягинский (бывший член правления), Олег Семкичев (экс-председатель правления, акционер), Михаил Чупраков (экс-председатель совета директоров) и зарегистрированная в Барнауле Наталья Люлина (бывший зампред правления).

Однако все эти люди считали, что конкурсный управляющий не доказал связь их действий с убытками. Семкичев в ходе разбирательства даже подал заявление о фальсификации доказательств, потребовал экспертизу. Но в дальнейшем от экспертизы все же отказался.

Все ответчики по делу о «субсидиарке» уже подали жалобы в апелляционный суд, суд рассмотрит их 22 декабря.

Кредит. Кошелек. СС0

Банкротство и уголовное дело

Тем временем конкурсный управляющий от имени банка-банкрота подал заявление на банкротство Семкичева и Чупракова. Заявления приняты, рассматривать их будут уже в следующем году.

Известно также, что правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту причинения «Тальменка-Банку» имущественного вреда — оно возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Алтапресс