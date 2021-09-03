ГОРНЯК22 03.09.2021
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Алтапресс: На Алтае жительница райцентра построила солнечную микро-электростанцию и готова делиться электричеством

Горняк22
10 часов Ago

Жительница райцентра Шипуново установила у себя на участке объект микрогенерации — солнечные панели, которые не только обеспечивают электричеством ее усадьбу, но и могут выдавать излишки в сеть. О техприсоединении этого объекта сообщил гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб на заседании правительства края.

Солнечные панели. pixabay.com

Солнечные панели на приусадебном участке в Шипуново Сергей Приб назвал объектом микрогенерации. Установленная мощность этой микроэлектростанции — 15 КВт. В компании «Алтайкрайэнерго» сообщили, что излишки электроэнергии владелица сможет выдавать в общую сеть.

Для хозяйки объекта технологическое присоединение к электросетям обошлось в 550 рублей. В СК «Алтайкрайэнерго» объяснили, что остальные мероприятия выполнены силами и за счет средств сетевой компании.

Присоединение объекта микрогенерации — это, с одной стороны, использование экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, а с другой — возможность сократить затраты потребителя на оплату электроэнергии», — приводит сайт энергокомпании комментарии заместителя гендиректора «СК Алтайкрайэнерго» Юрия Шарабарина.

Возможность выдавать излишки получаемой электроэнергии в сеть для лиц, имеющих объекты микрогенерации, предусмотрена постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861.

Других подробностей пока не сообщается.

Микро-СЭС - солнечные электростанции - в Сибирском сельсовете.1 Микро-СЭС — солнечные электростанции — в Сибирском сельсовете. Facebook Олега Боронина.

Ранее об установке солнечных панелей на крыше библиотеки в селе Рогуличном Первомайского района altapress.ru рассказывал Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета.

Начали ремонтировать клуб в Рогуличном и перенесли библиотеку в другое здание. Хорошее, теплое, но уперлись в проблему подключения электроэнергии. Посчитали — что солнечную электростанцию поставить, что две опоры ставить и линию тащить, — цена вопроса та же самая. Мы пришли к выводу, что ничего не теряем. Понесем бюджетные затраты и заодно поэкспериментируем, — объяснял он.

По словам главы сельсовета, в проекте самое активное участие принял доцент кафедры энергетики технического университета Василий Сташко. Боронин был уверен, что здание будет экономить бюджетные средства. Но у него речь не шла о продаже излишков в сеть — батареи были автономными.

Алтапресс

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