Алтапресс: Без фейерверка и концертов: полная афиша Дня города в Барнауле

Много выставок и соревнований и никаких концертов. День города Барнаула в 2021 году явно запомнится нам своей скромностью. Публикуем полную афишу дня рождения краевой столицы, который отметят 11 сентября.

Город мастеров. День города 2020. Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

То, что День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате без массовых мероприятий, стало известно в середине августа.

Власти уделят больше внимания праздничному оформлению улиц. Основу праздничных активностей составят разнообразные выставки ремесел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы.

Заявленные праздничные программы, в частности, в парке «Центральный», пройдут в онлайн-формате — концерт запишут заранее и будут транслировать на большом экране.

Спортивные состязания пройдут с ограниченным количеством участников.

Афиша Дня города Барнаула, составленная городским комитетом по культуре, получилась следующая:

Парк культуры и отдыха «Центральный»

10:00 — Выставка цветов «С любовью к городу»; выставка «Город мастеров»; открытие фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем»;

15:00 — Трансляция на экране праздничной программы «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район!».

Ул. Мало-Тобольская

10:00−19:00 — Фотовыставка «Барнаул туристский»;

10:00−18:00 — Гастрономический фестиваль в Барнауле.

Университетский дворик (пр. Ленина, 61)

14:00−17:00 — Творческие программы в онлайн формате «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» и «Барнаул столица мира».

Площадь Свободы

10:30−14:00 — Презентация Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».

Площадка перед «Титов-Арена»

11:00 — Кубок города Барнаула по баскетболу 3×3; фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; соревнования по стрельбе из пневматического оружия; соревнования по скалолазанию.

Площадка на территории спорткомплекса «Обь»

11:00 — Соревнования по гиревому спорту и армрестлингу.

Аллея на площади Сахарова

11:00 — Соревнования по шахматам.

Лыжная база «Динамо»

12:00 — Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Праздничные мероприятия в районах города:

Индустриальный район

10:00, парк спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов, 12в — Выставки: «Город мастеров» и «Цветочная мелодия».

Центральный район

12:00, дворец культуры «Южный», ул. Чайковского, 21 — Праздничная программа «Ты всегда в моем сердце, Барнаул».

Железнодорожный район

11:00, сквер на пересечении пр. Социалистического и ул. Молодежной — Выставочная площадка «Город, в котором живем, мечтаем и любим».

Октябрьский район

12:00, площадь им. Германа Титова — Программа «Любимому городу».

Ленинский район

15:00, площадь Мира, ул. Г. Исакова, 213 — Выставка тематических композиций «Живет на свете красота», тематический праздничный проект «Город, где сбываются мечты»

Ранее в администрации города показали эскизы праздничных плакатов, которыми украсят краевую столицу ко Дню города. Напомним, в 2021 году Барнаулу исполняется 291 год.

Алтапресс