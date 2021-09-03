Алтапресс: Два бабьих лета, жара под +30 и снег. Стало известно, каким в Алтайском крае будет начало осени

Сентябрь 2021 года обещает быть теплым и, вместе стем, не лишенным разного рода погодных сюрпризов. Так, в течение первого месяца осени наш регион переживет два бабьих лета и может дождаться снега. Подробнее — в материале altapress.ru.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

Горячий старт

Алтайский край вошел в осень в весьма благоприятных погодных условиях. И судя по прогнозу, в целом месяц будет весьма мягким.

Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, по предварительным данным, сентябрь-2021 будет теплее нормы в среднем на 1 градус.

Факт

+11 градусов составляет норма средней месячной температуры в Барнауле в сентябре.

Что касается осадков, то они прогнозируются ниже нормы, а местами, по северо-востоку края, на уровне средних многолетних значений.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

В данном случае под нормой применительно к нашему региону подразумевается показатель 16 — 63 миллиметра.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Исходя из предварительного прогноза, можно говорить о том, что сентябрь ожидается теплым и достаточно сухим.

Два бабьих лета

Любопытно, что в течение стартовавшего первого осеннего месяца наш регион может пережить не одно, а сразу два бабьих лета.

Факт

Бабье лето — длительный период теплой и сухой погоды, знаменующий собой начало осени. Связан с устойчивым антициклоном. Как правило, бабье лето наступает после похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

По словам Людмилы Сырых, в настоящее время Алтайский край посетило так называемое молодое бабье лето.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В нашем регионе оно началось 28 августа и, как ожидается, продлится до 11 сентября.

Затем, по словам собеседницы, в регионе ожидается наступление классического бабьего лета. По имеющейся информации, оно продлится на Алтае с 14 по 24 сентября.

Жара под +30

Наиболее жаркая погода в сентябре ожидается в первой декаде. При этом местами вероятны большие перепады температур — от -2 градусов до +30 градусов.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

Так, по словам Людмилы Сырых в первой десятидневке сентября температуры воздуха в ночное время будут балансировать от показателей +3…+8 градусов до заморозков 0…-2 градуса и до потепления +11…+16 градусов.

Что касается дневных температур, то в первой декаде сентября они будут составлять +17…+22 градуса до +25…+30 градусов.

Дождливая пора

Самый дождливый период в сентябре выпадет на вторую декаду. В это же время станет прохладнее и ночью, и днем.

Так, в темное время суток температуры воздуха в регионе ожидаются на уровне +4…+9 градусов и до -2 градусов.

Днем, конечно, будет теплее — от +13…+18 градусов до +23 градусов.

Осень. Дождь. СС0

Снежный гость

Третья декада сентября в Алтайском крае, по словам Людмилы Сырых, прогнозируется не столь богатой на осадки, как вторая, однако под занавес месяца в регионе нельзя исключать того, что может пойти мокрый снег.

Что касается ожидаемых температур за окном, то синоптиками ожидаются следующие показатели.

В темное время суток в крае будет +6…+11 градусов, местами −2…+3 градуса, а в светлое время столбики термометров будут балансировать между значениями от +12 до 23 градусов, нижние уровни — до +8…+13 градусов.

Мокрый снег. Дождь. CC0

Насколько изменился сентябрьский прогноз?

Еще весной текущего года Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период (апрель — сентябрь).

Относительно погоды в первый осенний месяц в разрезе Алтайского края сообщалось, что серьезных погодных отклонений в регионе не ожидается.

«Выше нормы средняя месячная температура сентября наиболее вероятна на севере Южного федерального округа, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Сибирского федерального округа и на севере Якутии. Ниже, чем в сентябре 2020 года, средняя температура воздуха ожидается на севере Сибирского федерального округа и в Якутии», — отмечали в Гидрометцентре.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2021 года. meteoinfo.ru.

Что было год назад

Судя по имеющемуся прогнозу, нынешний сентябрь окажется еще более мягким, чем сентябрь-2020. Ровно год назад первый месяц осени вписался в нормальные для наших широт значения. Текущий сентябрь позволяет надеяться на то, что погода будет еще более благосклонна к жителям региона.

При этом 3 сентября 2020 года оказалось самым теплым днем месяцы — столбики термометров поднимались до +30,3 градуса. Самая холодная ночь прошлого сентября выпала на 27 число. За окном было -2,1 градуса.

При этом почти каждый день шел дождь небольшой, временами умеренной интенсивности. В итоге классическое бабье лето, которое длится 7−10 дней в виде сухой и теплой погоды, в сентябре 2020 года вообще прошло мимо Западной Сибири.

А первая мощная волна холода охватила районы Алтайского края уже в октябре. Так, 6 октября появился первый (временный) снежный покров, который наблюдался в восточных и предгорных районах края. Его высота в предгорьях достигала до 15−19 сантиметров.

Первый снег в Алтайском крае. Чарышское. Barnaul22

Температурный экстрим

А вот если говорить о климатических аномалиях, то в истории метеорологических наблюдений в Алтайском крае фиксировались действительно экстремальные температурные показатели.

Зона природного экстрима. Почему земледелие на Алтае — дело рискованное Жизнь

Так, абсолютный температурный минимум на Алтае был отмечен в декабре 1860 года, когда столбик термометра опускался до почти невероятных -55 градусов.

Самая низкая температура в XX веке в Алтайском крае составляла -51,5 градуса. Она была зафиксирована в Барнауле 7 января 1931 года.

Если же говорить не только о сибирских морозах, то нельзя не отметить и того, что погода в крае способна удивить и нетипичным для наших широт плюсом.

Например, максимальная положительная температура на Алтае регистрировалась 22 июля 1953 года. Тогда в регионе термометры показали +38,3 градуса.

И что интересно, этот жаркий рекорд был повторен относительно недавно — менее 20 лет назад — 11 августа 2002 года.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru. Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

А не пора ли включать тепло

Судя по всему, отопительный сезон стартует в регионе не раньше 20-х чисел сентября.

Длительное время решение о начале отопительного сезона принималось после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток составляла не более +8 градусов.

Однако теперь законодательные нормы изменились, и решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников.

Чугунная батарея. Открытые источники в Интернете (СС0)

После того, как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о начале отопительного сезона.

В 2020 году отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября.

Алтапресс