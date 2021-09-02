Алтапресс: Сибиряки отсудили у больниц 400 тыс. рублей компенсации за смерть родственника от ковида

Ленинский районный суд Омска взыскал с больниц компенсацию в пользу местных жителей, чей родственник скончался от коронавируса.

Больница, медицина. CC0

Учреждения должны выплатить деньги за моральный вред, расходы на погребение и похороны пациента.

Суд пришел к выводу о том, что смерть мужчины наступила из-за некачественной медицинской помощи, которую предоставляли больницы.

Болезнь у пациента протекала тяжело. У него обострились хронические заболевания.

В итоге суд пришел к выводу — иск нужно удовлетворить частично. Больницы должны заплатить родственникам умершего компенсацию в 400 тыс. рублей, пишет polit.ru. Решение суда еще не вступило в силу. Сколько больниц привлекли к ответственности и какие именно, не уточняется.

Между тем в результате пожара в «красной зоне» больницы в Ярославле погиб 74-летний пациент. Двое пострадавших от задымления реанимированы.

Алтапресс