ГОРНЯК22 02.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтайский министр здравоохранения посмотрел, как ремонтируют общежития для будущих медиков

Горняк22
3 часа Ago

1 сентября министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов приветствовал студентов на торжественной линейке в Барнаульском базовом медицинском колледже. Подарком к новому учебному году будет отремонтированное общежитие № 1 на 300 мест.

1 сентября. Медколледж. Общежития. Дмитрий Лямзин.

В новом доме

Капитальный ремонт общежитий ББМК проводится поэтапно. Главный инженер компании-подрядчика «Магик-Строй» Михаил Ванюшкин говорит, что перестраивать пришлось буквально все: в 2020 году отремонтировали кухни и комнаты гигиены, частично заменили систему отопления в жилых и учебных комнатах, провели электромонтажные работы.

Этим летом ремонтная кампания продолжена. На преобразование общежития № 1 выделено из бюджета края более 23 млн. рублей. Сейчас уже отремонтированы несколько этажей, частично завезена новая мебель и бытовая техника.

Ремонта в общежитиях ББМК не было никогда со дня основания в 1976 году. Единственный плюс: в 2002-ом поменяли кровлю.

Директор ББМК Ольга Бондаренко говорит, что в этом году в приоритетном порядке в общежития будут заселяться студенты-волонтеры, принимавшие участие в оказании помощи пациентам с COVID-19, сироты, инвалиды, «целевики».

Армия медработников

Министр Попов отметил, что сейчас из 33 тыс. работников медицины в Алтайском крае 22 тыс. составляют сотрудники среднего звена — медсестры и фельдшеры. «Именно эти люди находятся возле пациента максимальное количество времени, в стационаре или на участке, в скорой помощи и фельдшерском пункте. Ребята, которые пришли учиться в медколледж, точно не останутся без работы».

Для решения кадровой проблемы количество мест в медколледжах края два года назад было увеличено с 850 до 1000. «Результат такого увеличенного набора мы увидим уже через год-два», — сказал министр.

Сейчас студенты ББМК могут быть волонтерами разных направлений в проекте «Медицинский спецназ», подрабатывать в приемных покоях стационаров, на скорой помощи.

1 сентября. Медколледж. Общежития. 1 1 сентября. Медколледж. Общежития. Дмитрий Лямзин.

Что такое ББМК

ББМК — ведущее учреждение образования Алтайского края. Ежегодно в нем обучаются около 2500 студентов по программам: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Фармация».

Тысячи средних медицинских работников региона проходят в ББМК курсы повышения квалификации.

Конкурс на обучение в этом году за счет средств краевого бюджета составил 3,5 человека на место; средний балл аттестата зачисленных первокурсников: 4,31.

Алтапресс

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