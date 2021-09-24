ГОРНЯК22 25.09.2021
Коронавирус

Алтапресс: «Галамарт» празднует День рождения: товары за 12 рублей и скидки -30% на все

Горняк22
17 часов Ago

Фото: магазин «Галамарт»

Народный магазин «Галамарт» свой День рождения всегда отмечает с поистине русским размахом: так, чтобы у всех покупателей осталось потом приятное послевкусие праздника. А в этом году федеральная франчайзинговая сеть начинает отмечать заранее: с 20 по 25 сентября на разные товары действуют ШОК-цены, а 25 сентября — скидка -30% на все товары с белыми ценниками!

«Галамарту» исполняется 12 лет, а потому на товары объявляется цена 12 рублей. За такую стоимость можно будет приобрести, например, корзинку для хранения вещей (21 сентября), кабель для зарядки телефона «три в одном» — с разъемами iP/microUSB/Type-C (24 сентября) или миниатюрную беспроводную колонку Forza (25 сентября). И другие полезные для дома вещи, которые можно купить в буквальном смысле на мелочь из кармана!

А 25 сентября на весь ассортимент с белыми ценниками будет действовать скидка целых -30%! Учитывая, что цены в «Галамарте» и так довольно доступные, по такой акции можно будет устроить себе действительно выгодный шопинг. Берите корзину побольше!

«Галамарт» празднует День рождения: товары за 12 рублей и скидки -30% на все1 «Галамарт» празднует День рождения: товары за 12 рублей и скидки -30% на все2

А что приобрести — себе и на подарки близким — лучше продумайте заранее и составьте список, чтобы ничего не забыть. Хозтовары «про запас», игрушки — детям, набор посуды — маме, инструменты — папе, фен или стайлер для волос — сестре. Плюс — стильные мобильные аксессуары, уютные пледы (как раз на холодную осень!), новая канцелярия, косметика… А также море мелочей «для души» — ароманаборы, свечи, красивые шкатулки для украшений.

А если в магазин идти нет времени или желания, оформляйте заказ онлайн: скидки в интернет-магазине тоже действуют 25 сентября. Можно будет поуютней устроиться в кресле, заварить чайку и собирать заказ, никуда не спеша. Доставка быстро его домчит!

В «Галамарте» каждый найдет то, что ему по душе, и с уверенностью можно сказать: чем больше выгодных покупок — тем больше веселья и улыбок. Отпразднуем День рождения по-нашему!

8−800−25−000−25

www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511).

*Акция «Скидка -30% на все товары с белыми ценниками» действует в розничных магазинах и в интернет-магазине «Галамарт» 25 сентября 2021 г. Подробности на официальном сайте

*ШОК-цены на разные товары действуют с 20 по 25 сентября 2021 в розничных магазинах «Галамарт».

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−25−000−25.

Алтапресс

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