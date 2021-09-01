Алтапресс: Нищета и русская ментальность. Что мешает развиваться медицинскому туризму на Алтае

О тонкостях и проблемах медицинского туризма мы поговорили с Еленой Красулиной — директором турагентства «Пятница» и регионального представительства Турецкой ассоциации по медицинскому туризму по СФО. Также она рассказала «СК» как сделать так, чтобы каждый пенсионер смог позволить себе отдых в Белокурихе, и порекомендовала хорошие санатории.

Елена Красулина, директор турагентства "Пятница". Анна Зайкова.

Об отличиях медицинского и оздоровительного туризма

— В нашем законодательстве нет четкой терминологии, поэтому постоянно возникает путаница. Если просто — оздоровительный туризм не предполагает вмешательство в тело человека — неинвазивность, неоперабельность в отличие от медицинского, где все наоборот.

О медицинском туризме в Алтайском крае

— У нас только-только узнали об этом понятии. Это обусловлено разными причинами. В первую очередь, потому что в России даже бесплатная медицина — на более-менее высоком уровне, есть возможность получить услуги, не покидая региона, и по ОМС. Вот все и ждут квот.

Лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Остальные туристы, которые по разным причинам не могут получить нужной помощи, начинают искать пути — и находят их в других регионах или странах. Когда перед человеком стоит вопрос: «есть рак или нет и в какой он стадии» — просто нет времени ждать.

Касаемо всей России — хорошее техническое оснащение, как правило, есть только в крупных государственных клиниках. Чаще всего они не имеют права оказывать платные услуги. Они, может, со своими ресурсами и способны на это, но не могут по закону работать с агентствами медицинского туризма.

Направление только формируется: открываются частные клиники и государственно-частные партнерства. Как, к примеру, Реабилитационный центр «Территория здоровья», где человек может получить услугу и платно, и по ОМС.

Сложно сказать, когда разовьется сфера — у нас есть большая прослойка людей, которые просто не могут позволить себе платные медицинские услуги за пределами края.

Увеличение груди. Пластическая операция. joaodecioferreira.com

Но даже сегодня есть пациенты, которые хотят отправиться лечиться. В большинстве случаев это связано с изменением внешности. Люди, желающие получить «вау-эффект», никогда не будут делать это у себя дома. Они хотят уехать некрасивыми или более взрослыми, а приехать красивыми и молодыми, чтобы все воскликнули: «Боже мой!».

Таких предложений много как за границей, так и в клиниках, которые располагаются вокруг нас — в Новосибирской, Кемеровской области и так далее.

О принципах работы турецкой ассоциации

— Моя задача — наладить связь пациента с той клиникой, которая окажет ему необходимую помощь, в нужном объеме и за приемлемую цену. Предложить альтернативный вариант там, где не может справиться отечественная медицина. И проконтролировать весь этот процесс.

Елена Красулина, директор турагентства «Пятница». Анна Зайкова.

Также и врачи должны понимать, какие альтернативы могут быть у пациента. Весной и летом мы провели две большие онлайн-выставки по медтуризму. Я лично рассылала нашим докторам приглашения — поучаствовать и послушать, что говорят их коллеги из разных стран.

Надеюсь, что вскоре пройдет и оффлайн-конгресс, где врачи смогут воочию увидеть клиники Турции и лично пообщаться с зарубежными коллегами.

О проекте «Хороший санаторий — раз в год»

— Уникальный просветительский проект «Раз в год — хороший санаторий» разработал Дмитрий Богданов в своем сочинском санатории «Знание». Это про то, что можно получить отличный отдых за приемлемую цену. Достигается этот эффект разными путями.

Сочи. СС0

Первый — когда едешь оздоравливаться в низкий сезон. Второй — уменьшение стоимости пакета за счет исключения процедур, которые могут быть противопоказаны, например, пожилым людям. Как в программе «Декада зрелого возраста», в которой участвует уже несколько средств размещения Сочи. Из продукта просто убрали все ненужные медицинские услуги — его стоимость уменьшалась, и пенсионер получал возможность отправиться в санаторий на берегу моря за совершенно смешные деньги.

В 2020 году стоимость проживания с питанием и оздоровлением в Сочи варьировалась от 1,7 до 1,9 тыс. руб. на человека в сутки. В сравнении с Белокурихой — в 2,5, а то и 3 раза дешевле.

Чистая арифметика: убрали ненужное и получили интересный продукт и стопроцентную заполняемость. По этой программе глубина продаж была на 2 года вперед — это что-то уникальное. Даже в условиях пандемии глубина продаж осталось высокой.

Мне давно хотелось применить у нас эту идею. Если посмотреть на статистику, средний алтайский пенсионер не может позволить себе поехать в свою же Белокуриху.

Детский санаторий им. Валентины Васильевны Петраковой в Белокурихе. Дмитрий Иванов

В январе мы с Дмитрием вели переговоры с санаториями. Знаю, что в марте-январе в них была 30−40% загрузка — что мешает нам применить опыт санатория «Знание»? Люди несли хотя бы какие-то деньги, которые могли поддерживать персонал и материальную базу.

К сожалению, алтайский рынок — тяжелый и неповоротливый. У нас «все хорошо» (как бы то ни было на самом деле). Есть у региона специфика: санаторий — не первый и не последний бизнес их владельцев. Это такой придаток, потому что есть нечто иное, что приносит большие деньги. Будем убеждать.

Ввиду обстоятельств Дмитрий Богданов сейчас не имеет возможности продвигать эту идею дальше, поэтому он поручил делать это мне.

Дмитрий Богданов, директор санаторно-курортного комплекса «Знание». ИД «Алтапресс».

Председатель комиссии по санаторно-курортной сфере общественного совета при Ростуризме и директор санаторно-курортного комплекса «Знание» Дмитрий Богданов находится под домашним арестом. Ему предъявлено два обвинения — в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

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О ситуации с Дмитрием Богдановым

— Когда это случилось, в туристическом кругу случился коллапс. Я не могу сказать, что все на 100% было чисто, ведь не знаю финансовой стороны дела. Но зная его как человека, несущего здравую мысль, сложно представить, что он сделал то, в чем его обвиняют. Надеюсь, что у Дмитрия в скором времени появится возможность реабилитироваться и доказать свою правоту.

О программах восстановления после коронавируса

— Пиар-ход ли это? И да, и нет. Можно точно сказать, что многие просто схватили хайп, называя свои старые программы по-новому. Но. Есть нормальные учреждения, которые действительно закупили новое оборудование. Среди них — «Территория здоровья» в Барнауле, некоторые санатории Белокурихи, Краснодарского края.

Сильвинитовая спелеокамера, реабилитация после болезни коронавирусом. Сеть санаториев «Курорт Белокуриха».

В любом случае реабилитация нужна — человек, даже только подышав морским или сосновым воздухом, будет восстанавливаться гораздо быстрее. Просто нужно уметь выбирать правильный продукт или обращаться к тем, кто его может порекомендовать.

Ковид — очень коварен. Он провоцирует хронические заболевания, невозможно предсказать, что может выстрелить после него. Поэтому лететь лечить только легкие не стоит. Чтобы получить хорошую реабилитацию, нужно провести полное обследование, чтобы понять, что в организме пострадало в большей степени.

О местах , куда не стыдно отправиться

— Мы должны понимать, что санаторий — не когда уже поздно, а когда еще не началось. Раз в год в хороший санаторий — такое правило нужно ввести каждому.

Санаторий «Рассветы над Бией» — одна из самых популярных здравниц в Сибири. архив санатория «Рассветы над Бией»

Алтайский край

— У нас все санатории хорошие. Старость и неказистость некоторых перекрывает их лечебная база и природные факторы.

Яркий пример — «Рассветы над Бией» по составу воды аналогичен Трускавцу. Кто об этом знает? Кто бы взялся за ум, дал этому проекту движение, сделал там ремонт — в санатории с шикарным природным фактором, который помогает выздоравливать людям с мочекаменной болезнью.

Белокуриха у нас впереди планеты всей — крупные санатории там примерно на одном уровне, они друг за другом смотрят. Из тех, которые близко к нам, — «Сосновый бор». Да, простой, да много пожилых. Но если речь идет о лечении, то на что-то можно закрыть глаза. В своей категории они хорошо держат позицию цена-качество.

Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru

У нас в крае работают порядка 42 санаториев. Когда я узнала об этом, была в шоке. О существовании половины мы даже не знаем — есть ведомственные, закрытые для частных клиентов и так далее.

Россия

— По России таких объектов много — взять хотя бы огромный кластер Краснодарского края.

Все зависит от профиля лечения. Кардиология: санатории в Ливадии в Крыму, там очень давно профилактируют инсульт и инфаркт, действует целая программа по ОМС. Кожные болезни: санатории в городе Саки — соленая вода, грязь, сухое тепло лечат псориаз, дерматит и другие подобные заболевания. Легочные заболевания: все санатории в лесной зоне, в том числе Чемальский санаторий, который работает более века.

Крым, отпуск. CC0

Недавно была в санатории «Сибиряк» в Бердске — прекрасные программы, которые позволят за неделю сделать чистку организма, пройти обследование с МРТ, УЗИ, полным исследованием крови, онкомаркерами, гормонами — всем на свете. За неделю проходишь процедуры в спокойном режиме, нормализуешь питание и сон.

Заграница

— Здесь очень большое разнообразие. У турков огромное количество объектов санаторного типа, даже не могу сказать, что лучше — все разное. Очень много термальных источников. Они в основном располагаются в центральных частях страны, вне туристических регионов. Там — высокогорье, большое количество ультрафиолета, минералосодержащие термальные воды. Подходит для лечения многих заболеваний.

Если нужно заняться опорно-двигательным аппаратом и профилактировать кожные заболевания типа псориаз, то можно смело рекомендовать прекрасный курорт Сивас.

Пластическая операция. СС0

Мне самой бы хотелось побывать в Южной Корее — она входит в топ-5 стран, предлагающих медицинские услуги по уровню сервиса, качества и цены. Это страна-производитель самой современной высокоточной медицинской техники.

На выставках видела корейские стенды — у них есть собственные методики по лечению поясничных грыж и других недугов, которые применяют только у них. И, конечно, пластическая хирургия у них на очень высоком уровне.

О чем еще рассказал собеседник

О нашей ментальности

— Если говорить о соотношении цены и качества, конечно, даже самые лучшие санатории уровнем сервиса не дотягивают до стоимости, которую заявляют.

Елена Красулина, директор турагентства «Пятница». Анна Зайкова.

Это какая-то российская ментальность, которую, наверное, нельзя победить. Мы не любим угождать. У нас даже горничные с гонором. Турки, к примеру, никогда себе не позволят что-то не так сказать или не так посмотреть на клиента. У нас — повсеместно.

Мы берем деньги — и угодить не можем. Но над этим работают — тот же санаторий «Россия» в Белокурихе постоянно обучает своих сотрудников.

О будущем агентского рынка

— Туристический кешбек — это не про поддержку агентского рынка. Это про прямые взаимоотношения туристов и средств размещений. Людям еще раз показали, что по большому счету агенты не нужны: могут напрямую зайти на сайт любого средства размещения и забронировать проживание с кешбэком.

Ноутбук. СС0

Наши перспективы, безусловно, безрадостные. Сегодня нам для работы офис не нужен: документооборот и оплата происходит онлайн. Личного общения с туристом может и не быть — и это нормально в условиях сегодняшней ситуации. Другое дело, что все равно есть клиенты, которые хотят прийти, выпить чашку кофе, поговорить со знающим человеком. Дефицит человеческого общения позволит нашему рынку какое-то еще время продержаться.

Что будет дальше — сложно сказать. Агентский рынок сейчас на грани выживания. Можно сказать, что госкредиты, которые позволили выплатить зарплату сотрудникам и позволили сохранить штат, продлили агонию.

Но мы благодарны за помощь. Кому суждено умереть — тот и с господдержкой умрет. А кто хочет работать — найдет новые пути.

Елена Красулина, директор турагентства «Пятница». Анна Зайкова.

Досье

Елена Николаевна Красулина родилась в Бийске 2 декабря 1975 года. Для работы в турбизнесе закончила Новосибирскую академию экономики и управления. Любит сочетание активного и пассивного отдыха. Не помнит ни одной поездки, где бы не смотрела отельную базу и не вела переговоры.

— В отдыхе на море можешь позволить себе излишества: лечь поздно, съесть много. Санаторий — полная противоположность, которая вводит организм в такие рамки, которые позволяют в течение года чувствовать себя хорошо, — считает Елена Красулина.

Алтапресс