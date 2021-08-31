Алтапресс: В Алтайском крае ковидный пациент заразился малярией

У жителя Алтайского края во время обследования в ковидном госпитале обнаружили еще и малярию, сообщает «Толк» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Лечение больных атипичной пневмонией. Mos.ru

В Роспотребнадзоре пояснили, что это единичный случай заболевания малярией и нет угрозы распространения инфекции по краю.

«Это тропическая малярия, в наших климатических условиях и нашими переносчиками не передается. Случай 100% завозной. Человек вернулся из командировки из Центральноафриканской республики», — рассказали в ведомстве.

Пациент с коронавирусом находился на лечении в одном из ковидных госпиталей Барнаула, где у него и выявили тропическую малярию.

В ведомстве затруднились ответить, где сейчас находится пациент, но его собирались перевести в горбольницу № 5 (РТП).

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в 2021 году это первый случай диагностирования такой инфекции в Алтайском крае.

Ранее сообщали про алтайского ученого, решившего поехать в Африку на поиски лекарства от малярии.

Алтапресс