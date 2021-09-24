Алтапресс: Коронавирус добрался до Белокурихи, где каждый день начали выявлять зараженных

В Алтайском крае, по данным на 23 сентября, зарегистрировали 245 новых случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Остановим коронавирус. Pixabay.com

Шесть дней (18, 19, 20, 21, 22 и 23 сентября) в Белокурихе регистрируют случаи заражения коронавирусом: всего 15 инфицированных за эти дни. При этом ранее курорт крайне редко попадал в сводки оперштаба, и число новых пациентов, как правило, здесь не превышает 5. Всего в Белокурихе зафиксировали 407 случаев заражения (из городов меньше только в закрытом военном Сибирском — 168, причем это количество не меняется с начала сентября).

Всего в крае инфицированных — 75 925 (в том числе 5 473 ребенка). Выздоровели — 58 860 пациентов, из них за прошедшие сутки — 293.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 614 человек.

«Кроме этого, 348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 297 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 3654 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 692», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 518, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 208.

За весь период наблюдений скончались 5 267 человек с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (18 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 059 человек (по иным причинам — 1 208).

По данным оперштаба на 23 сентября, на коронавирус обследовали 2 083 031 человек. Прививается 675 978 человек (получили первую вакцину — 41 738, полностью вакцинированы — 630 371), повторно вакцинировались — 3 869.

Ранее сообщали, что наименьший прирост зараженных ковидом в стране показала Республика Алтай.

Новые случаи

Барнаул — 69, Рубцовск — 22, Бийск — 21, Алейск — 12, Усть-Калманский район — 6, Заринск, Бийский, Чарышский и Шипуновский районы — по 5, Белокуриха, Новоалтайск, Алейский, Угловский районы — по 4, Камень-на-Оби, Благовещенский, Завьяловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Троицкий и Тюменцевский районы — по 3, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Родинский, Тальменский, Усть-Пристанский и Шелаболихинский районы — по 2, Баевский, Ельцовский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кытмановский, Локтевский, Павловский, Романовский, Тогульский и Целинный район — по 1.

Алтапресс