Алтапресс: Сделать регион «конфеткой», а людей гениями: как новая стратегия развития может изменить Алтайский край к 2035 году
Стратегию социально-экономического развития до 2035 года приняли в Алтайском крае 27 августа на сессии АКЗС. Каким регион может стать в недалеком будущем и дорастет ли он до центра инноваций — в материале altapress.ru.
Конфеты. СС0
Что такое стратегия социально-экономического развития и для чего она нужна?
Утвержденный «стратегический» документ определяет этапы развития региона и его потенциала. План направлен на улучшение качества жизни, усиление экономики и сельского хозяйства.
Ключевую роль авторы стратегии отводят культурной политике — она, по мнению властей, задает социальный рост и формирует важные гражданские качества.
Саморазвитие, личностный рост. СС0.
«Стратегия краевого развития — это шаг к воспитанию финансовой грамотности и личностных качеств. Таких, как чувство рачительного хозяина, ответственного за судьбу малой родины, предприятия, региона и всей страны», — прописано в документе.
Каким хотят сделать Алтай?
После апгрейда, к 2035 г., регион должен стать центром творчества и позитивной энергии. Планируется реализовать гражданские инициативы, мотивировать население к научной деятельности и непрерывному саморазвитию. Алтайский край попытаются превратить в место, откуда не захочется уезжать.
Наука. Лаборатория. Ученые. unsplash.com
Для этого в АКЗС определили стратегические задачи:
— вывести на высокий уровень благоустройство, энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство;
— для роста цифровой экономики развить информационное общество;
— обеспечить безопасность водоемов, баланс вырубки и восполнения лесов.
Экология. СС0
Особое внимание уделяется качественным автодорогам и усовершенствованию авиасообщения и водного транспорта.
Кроме того, для реализации стратегии нужно усилить институт семьи, стабилизировать численность краевого населения, увеличить продолжительность жизни до 80,4 года и повысить рождаемость.
Какими будут изменения и нововведения?
Депутат. Портфель. CC0
За предстоящие 14 лет алтайские чиновники предлагают усилить все сферы общества — начиная от образования и медицины, заканчивая экологией. Расскажем подробнее.
Образование: учеба, творчество и деньги
Одна из мер — наладить сотрудничество с целеустремленными педагогами, которые обладают нестандартным мышлением. Чтобы у учителей сохранялось желание работать, им могут повысить зарплаты.
Повысится доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. В регионе построят новые детские сады. За счет этого увеличится число образовательных мест для дошкольников.
Детский сад. barnaul.org
В школах внедрят и закрепят современные стандарты обучения, расширят профили подготовки для занимающихся естественно-научной деятельностью. Станет больше оснащенных образовательных площадок. К примеры, таких, как «Кванториум».
Поощрять одаренных детей будет фонд поддержки и развития способностей и талантов «Талант и успех».
Студенты. СС0.
По-прежнему власти будут поддерживать стратегическую инициативу «Кадры будущего для регионов». Она направлена на формирование лидерских команд из инициативных школьников и студентов — тех, кто готов участвовать в экономическом и социальном проектировании Алтая.
Государственную и итоговую аттестацию для школьников, возможно, будут проводить в специальных центрах на базе университетов.
Студент. Образование. СС0.
Согласно документу, в ближайшем будущем получать качественное образование смогут граждане предпенсионного возраста. Также планируется сформировать единую систему непрерывной подготовки кадров.
Медицина: удлинить жизнь и спасти детей
И этот раздел стратегии делает упор на кадры. Предполагается, что к 2035 году многократно увеличится число квалифицированные профильных врачей. Для них выделят больше рабочих мест в клиниках.
Медицина. Врач. CC0
Если к 2020 году законодатели ставили цель увеличить продолжительность жизни до 70,2 лет, то сейчас запросы повышаются. Власти стремятся, чтобы население края в среднем доживало до 72,6 лет к 2024-му и 80,4 лет — к 2035 году.
Для достойного медобслуживания в отдаленных и малонаселенных уголках края построят новые фельдшерско-акушерские пункты. Более оперативной станет и санитарная авиация.
Медицина. Лечение. Pixabay.com
Вскоре все жители региона смогут проходить профилактические обследования
не реже 1 раза в год.
Вот что сделают в крае для улучшений медицины:
— модернизируют инфекционную службу региона;
Обучающий симуляционный центр АГМУ Олег Богданов
— для будущих врачей усовершенствуют деятельность аккредитационно-симуляционных центров;
— дадут медикам возможность регулярно повышать квалификацию и получать образование непрерывно;
— разовьют схему реабилитации после перенесенного коронавируса.
Коронавирус, больница. zdravalt.ru
Описывает стратегия и то, как на Алтае будут сокращать онкологические, сердечно-сосудистые заболевания. В приоритете — улучшить финансирование лечения. Предстоит также вовлечь граждан в заботу о здоровье, искоренить принцип «авось не заболею». В планах — обновить инфраструктуру детского здравоохранения, усовершенствовать раннюю диагностику заболеваний и улучшить психоэмоциональный статус подростков.
Решать поставленные задачи будут крайздрав, Территориальный фонд обязательного медстрахования, Бюро медико-социальной экспертизы.
Компьютер. CC0
По стратегии, также грядет информатизация сферы.
Для максимальных улучшений к 2022 г. обещают привести в соответствие Единую информационную систему края. Через нее можно будет заходить в личный кабинет «Мое здоровье», записываться на прием к врачу, диспансеризацию, узнавать стоимость процедур и получать справки.
Спорт: для здорового духа
Футбольное поле. СС0
На Алтае реализуют проект «Спорт — норма жизни» и откроют два физкультурно-оздоровительных комплекса — в Барнауле и Бийске.
Будут популяризировать футбол, строить искусственные футбольные поля. Также в регионе продолжат закупать хоккейное оборудование и облагораживать хоккейные площадки. К 2035 г. постараются усилить подготовку высококлассных спортсменов, модернизировать детско-юношеский спорт.
Развитие детского спорта. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»
Предусмотрены:
— честный отбор талантливых спортсменов;
— улучшенное стимулирование тренеров и преподавателей;
— организация адекватной оценки здоровья;
Открытая биатлонная тренировка для детей и подростков в Тальменке. ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
— целенаправленная подготовка сборных к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским и Всемирным играм;
— разработка индивидуальных программ для спортсменов.
На перспективу в Алтайском крае планируется открытие школ по биатлону, лыжным гонкам и настольному теннису, центра адаптивной подготовки.
Спорт. Тренировка. CC0
«Проведение спортивных мероприятий межрегионального и международного уровней на уникальных спортивных объектах края позитивно повлияет на популяризацию спорта. Более того, повысится конкурентоспособность алтайского спорта», — гласит список стратегических мер.
Экономика и сельское хозяйство: зарплаты и люди
Для улучшения уровня жизни алтайским работникам будут индексировать зарплату. К 2035 г. в 2,1 раза должна снизиться доля тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Будет совершенствоваться социальная поддержка нуждающихся.
Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru
Усиливать региональную экономику будут за счет трансформации сельского хозяйства. В аграрную промышленность вовлекут больше человеческих и технических ресурсов. Пристальное внимание обратят на мукомольно-крупяное, молочно-мясное, свеклосахарное и масложировое производства, на выпуск органической продукции.
Социальная поддержка: равные права — на благо конкуренции
Еще один вектор развития — социальная политика. Стратегия подразумевает улучшение соцобслуживания и снижение уровня бедности. Коэффициент семей с доходом ниже прожиточного минимума должен «упасть» до 15,9% к 2024 г. и до 8,5% — к 2035 году. Отмечается, что в 20-м он составлял 17,5%.
Доход. Зарплата. СС0
«Благополучие граждан в современном мире — основа конкурентоспособности общества и государства. Ведь от нее зависит эффективность человеческого капитала», — подчеркивается в плане развития.
Для социальной помощи будут внедрять технологии замещения стационаров и системы долговременного ухода. Для маломобильных и людей с особенностями активно продолжат внедрять доступную среду. Этим же категориям населения гарантируют сохранение всех культурных и политических прав, увеличение возможностей для реабилитации и оздоровления. Здесь поучаствуют некоммерческие организации.
Бедность. Социальная защита. Pixabay.com
На пути к достижению благих общественных целей проработают систему адресной поддержки. Для оказания социальных услуг в АКЗС хотят разработать широкую информационную платформу — с точными данными о бедности краевых жителей и ее причинах.
Экология и безопасность: тишь да гладь
В стратегии краевого развития содержатся меры по улучшению природной среды.
Природа Алтая, лето. Пресс-служба «Курорт Белокуриха».
В их числе:
— создание системы экологического контроля за лесами и водоемами, мониторинг загрязнений, пожароопасности;
— проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений.
Подростки, алкоголь. СС0
Для повышения уровня безопасности в городах и селах алтайские власти собираются снизить преступность, уменьшить численность нарко- и алкозависимых, обеспечить добровольную сдачу населением незаконного оружия, организовать социальную реабилитацию после отбывания тюремного срока. Также, согласно документу, в крае будут искоренять экстремизм.
Культура: ликбез для всех
Чтобы нести культуру в массы, депутаты АКЗС предлагают построить как можно больше досуговых учреждений. К 2035 году будут созданы библиотеки нового поколения, обеспечен доступ к современным кинозалам и национальной фильмотеке.
Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.
Справка
Большинством голосов проект развития приняли во втором чтении. 48 депутатов выступили «за», 6 «против», еще 2 воздержались.