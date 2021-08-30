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Алтапресс: Сделать регион «конфеткой», а людей гениями: как новая стратегия развития может изменить Алтайский край к 2035 году

Горняк22
13 часов Ago

Стратегию социально-экономического развития до 2035 года приняли в Алтайском крае 27 августа на сессии АКЗС. Каким регион может стать в недалеком будущем и дорастет ли он до центра инноваций — в материале altapress.ru.

Конфеты. СС0

Что такое стратегия социально-экономического развития и для чего она нужна?

Утвержденный «стратегический» документ определяет этапы развития региона и его потенциала. План направлен на улучшение качества жизни, усиление экономики и сельского хозяйства.

Ключевую роль авторы стратегии отводят культурной политике — она, по мнению властей, задает социальный рост и формирует важные гражданские качества.

Саморазвитие, личностный рост.1 Саморазвитие, личностный рост. СС0.

«Стратегия краевого развития — это шаг к воспитанию финансовой грамотности и личностных качеств. Таких, как чувство рачительного хозяина, ответственного за судьбу малой родины, предприятия, региона и всей страны», — прописано в документе.

Каким хотят сделать Алтай?

После апгрейда, к 2035 г., регион должен стать центром творчества и позитивной энергии. Планируется реализовать гражданские инициативы, мотивировать население к научной деятельности и непрерывному саморазвитию. Алтайский край попытаются превратить в место, откуда не захочется уезжать.

Наука. Лаборатория. Ученые.2 Наука. Лаборатория. Ученые. unsplash.com

Для этого в АКЗС определили стратегические задачи:

— вывести на высокий уровень благоустройство, энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство;

— для роста цифровой экономики развить информационное общество;

— обеспечить безопасность водоемов, баланс вырубки и восполнения лесов.

Экология.3 Экология. СС0

Особое внимание уделяется качественным автодорогам и усовершенствованию авиасообщения и водного транспорта.

Кроме того, для реализации стратегии нужно усилить институт семьи, стабилизировать численность краевого населения, увеличить продолжительность жизни до 80,4 года и повысить рождаемость.

Какими будут изменения и нововведения?

Депутат. Портфель.4 Депутат. Портфель. CC0

За предстоящие 14 лет алтайские чиновники предлагают усилить все сферы общества — начиная от образования и медицины, заканчивая экологией. Расскажем подробнее.

Образование: учеба, творчество и деньги

Одна из мер — наладить сотрудничество с целеустремленными педагогами, которые обладают нестандартным мышлением. Чтобы у учителей сохранялось желание работать, им могут повысить зарплаты.

Повысится доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. В регионе построят новые детские сады. За счет этого увеличится число образовательных мест для дошкольников.

Детский сад.5 Детский сад. barnaul.org

В школах внедрят и закрепят современные стандарты обучения, расширят профили подготовки для занимающихся естественно-научной деятельностью. Станет больше оснащенных образовательных площадок. К примеры, таких, как «Кванториум».

Поощрять одаренных детей будет фонд поддержки и развития способностей и талантов «Талант и успех».

Студенты.6 Студенты. СС0.

По-прежнему власти будут поддерживать стратегическую инициативу «Кадры будущего для регионов». Она направлена на формирование лидерских команд из инициативных школьников и студентов — тех, кто готов участвовать в экономическом и социальном проектировании Алтая.

Государственную и итоговую аттестацию для школьников, возможно, будут проводить в специальных центрах на базе университетов.

Студент. Образование. 7 Студент. Образование. СС0.

Согласно документу, в ближайшем будущем получать качественное образование смогут граждане предпенсионного возраста. Также планируется сформировать единую систему непрерывной подготовки кадров.

Медицина: удлинить жизнь и спасти детей

И этот раздел стратегии делает упор на кадры. Предполагается, что к 2035 году многократно увеличится число квалифицированные профильных врачей. Для них выделят больше рабочих мест в клиниках.

Медицина. Врач. 8 Медицина. Врач. CC0

Если к 2020 году законодатели ставили цель увеличить продолжительность жизни до 70,2 лет, то сейчас запросы повышаются. Власти стремятся, чтобы население края в среднем доживало до 72,6 лет к 2024-му и 80,4 лет — к 2035 году.

Для достойного медобслуживания в отдаленных и малонаселенных уголках края построят новые фельдшерско-акушерские пункты. Более оперативной станет и санитарная авиация.

Медицина. Лечение.9 Медицина. Лечение. Pixabay.com

Вскоре все жители региона смогут проходить профилактические обследования

не реже 1 раза в год.

Вот что сделают в крае для улучшений медицины:

— модернизируют инфекционную службу региона;

Обучающий симуляционный центр АГМУ10 Обучающий симуляционный центр АГМУ Олег Богданов

— для будущих врачей усовершенствуют деятельность аккредитационно-симуляционных центров;

— дадут медикам возможность регулярно повышать квалификацию и получать образование непрерывно;

— разовьют схему реабилитации после перенесенного коронавируса.

Коронавирус, больница.11 Коронавирус, больница. zdravalt.ru

Описывает стратегия и то, как на Алтае будут сокращать онкологические, сердечно-сосудистые заболевания. В приоритете — улучшить финансирование лечения. Предстоит также вовлечь граждан в заботу о здоровье, искоренить принцип «авось не заболею». В планах — обновить инфраструктуру детского здравоохранения, усовершенствовать раннюю диагностику заболеваний и улучшить психоэмоциональный статус подростков.

Решать поставленные задачи будут крайздрав, Территориальный фонд обязательного медстрахования, Бюро медико-социальной экспертизы.

Компьютер.12 Компьютер. CC0

По стратегии, также грядет информатизация сферы.

Для максимальных улучшений к 2022 г. обещают привести в соответствие Единую информационную систему края. Через нее можно будет заходить в личный кабинет «Мое здоровье», записываться на прием к врачу, диспансеризацию, узнавать стоимость процедур и получать справки.

Спорт: для здорового духа

Футбольное поле.13 Футбольное поле. СС0

На Алтае реализуют проект «Спорт — норма жизни» и откроют два физкультурно-оздоровительных комплекса — в Барнауле и Бийске.

Будут популяризировать футбол, строить искусственные футбольные поля. Также в регионе продолжат закупать хоккейное оборудование и облагораживать хоккейные площадки. К 2035 г. постараются усилить подготовку высококлассных спортсменов, модернизировать детско-юношеский спорт.

Развитие детского спорта.14 Развитие детского спорта. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Предусмотрены:

— честный отбор талантливых спортсменов;

— улучшенное стимулирование тренеров и преподавателей;

— организация адекватной оценки здоровья;

Открытая биатлонная тренировка для детей и подростков в Тальменке.15 Открытая биатлонная тренировка для детей и подростков в Тальменке. ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

— целенаправленная подготовка сборных к Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским и Всемирным играм;

— разработка индивидуальных программ для спортсменов.

На перспективу в Алтайском крае планируется открытие школ по биатлону, лыжным гонкам и настольному теннису, центра адаптивной подготовки.

Спорт. Тренировка.16 Спорт. Тренировка. CC0

«Проведение спортивных мероприятий межрегионального и международного уровней на уникальных спортивных объектах края позитивно повлияет на популяризацию спорта. Более того, повысится конкурентоспособность алтайского спорта», — гласит список стратегических мер.

Экономика и сельское хозяйство: зарплаты и люди

Для улучшения уровня жизни алтайским работникам будут индексировать зарплату. К 2035 г. в 2,1 раза должна снизиться доля тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Будет совершенствоваться социальная поддержка нуждающихся.

Зарплата. Доходы. Финансы.17 Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Усиливать региональную экономику будут за счет трансформации сельского хозяйства. В аграрную промышленность вовлекут больше человеческих и технических ресурсов. Пристальное внимание обратят на мукомольно-крупяное, молочно-мясное, свеклосахарное и масложировое производства, на выпуск органической продукции.

Социальная поддержка: равные права — на благо конкуренции

Еще один вектор развития — социальная политика. Стратегия подразумевает улучшение соцобслуживания и снижение уровня бедности. Коэффициент семей с доходом ниже прожиточного минимума должен «упасть» до 15,9% к 2024 г. и до 8,5% — к 2035 году. Отмечается, что в 20-м он составлял 17,5%.

Доход. Зарплата.18 Доход. Зарплата. СС0

«Благополучие граждан в современном мире — основа конкурентоспособности общества и государства. Ведь от нее зависит эффективность человеческого капитала», — подчеркивается в плане развития.

Для социальной помощи будут внедрять технологии замещения стационаров и системы долговременного ухода. Для маломобильных и людей с особенностями активно продолжат внедрять доступную среду. Этим же категориям населения гарантируют сохранение всех культурных и политических прав, увеличение возможностей для реабилитации и оздоровления. Здесь поучаствуют некоммерческие организации.

Бедность. Социальная защита.19 Бедность. Социальная защита. Pixabay.com

На пути к достижению благих общественных целей проработают систему адресной поддержки. Для оказания социальных услуг в АКЗС хотят разработать широкую информационную платформу — с точными данными о бедности краевых жителей и ее причинах.

Экология и безопасность: тишь да гладь

В стратегии краевого развития содержатся меры по улучшению природной среды.

Природа Алтая, лето.20 Природа Алтая, лето. Пресс-служба «Курорт Белокуриха».

В их числе:

— создание системы экологического контроля за лесами и водоемами, мониторинг загрязнений, пожароопасности;

— проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Подростки, алкоголь.21 Подростки, алкоголь. СС0

Для повышения уровня безопасности в городах и селах алтайские власти собираются снизить преступность, уменьшить численность нарко- и алкозависимых, обеспечить добровольную сдачу населением незаконного оружия, организовать социальную реабилитацию после отбывания тюремного срока. Также, согласно документу, в крае будут искоренять экстремизм.

Культура: ликбез для всех

Чтобы нести культуру в массы, депутаты АКЗС предлагают построить как можно больше досуговых учреждений. К 2035 году будут созданы библиотеки нового поколения, обеспечен доступ к современным кинозалам и национальной фильмотеке.

Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. 22 Открытие третьего этажа библиотеки имени В.Я. Шишкова. Анна Зайкова.

Справка

Большинством голосов проект развития приняли во втором чтении. 48 депутатов выступили «за», 6 «против», еще 2 воздержались.

Алтапресс

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