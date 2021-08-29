ГОРНЯК22 29.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Алтай будущего. Депутаты приняли стратегию развития края до 2035 года

Горняк22
5 часов Ago

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года должны были принять еще в 2020 году, но пандемия коронавируса отодвинула сроки. За это время документ претерпел ряд изменений — его дорабатывали с учетом трансформации национальных идей и целевых показателей.

Урожай. Женщина в поле. СС0

Для работы над этим созывали стратегические сессии с участием отраслевых экспертов. Основные тезисы объемного документа на сессии АКЗС 27 августа представил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

«В 2021 году мы видим Алтайский край 2035 года как ведущий аграрно-индустриальный экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации», — сообщил чиновник.

Так, к 2035 году валовой региональный продукт должен вырасти в 1,8 раза, номинальная зарплата — в 3,7 раза, инвестиции в основной капитал — в 2,1 раза, а совокупный объем экспорт увеличится втрое.

Алтайский край. 1 Алтайский край. biysk-ok.ru.

Стратегия станет «ответом на глобальные вызовы», обеспечит «преемственность и согласование документов стратегического планирования», представит образ будущего и систему долгосрочных приоритетов региона, а также станет базой для «тактических действий».

Большинством голосов проект приняли во втором чтении.

48 депутатов выступили «за», шестеро «против» и двое воздержались от голосования.

Алтапресс

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