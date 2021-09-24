Алтапресс: Одна Надежда. Жительница Барнаула рассказала, как в одиночку пыталась спасти от ужасной смерти свою коллегу

52-летняя Наталья несколько дней чувствовала себя совсем плохо, коллеги заметили, что она часто забывала элементарные вещи, а почерк стало не разобрать. Однажды она угодила в смотровую яму в автосервисе, где работала. Сейчас, перенеся операцию на головном мозге, она лежит в паллиативном отделении больницы № 3 и никому не нужна.

Больница, медицина. CC0

В яме

«Она жаловалась в последние дни на боли в спине и в голове. Списывала все на возраст. Мы смотрели потом записи с камер, — рассказывает сменщица Натальи Надежда. — Она просто шла и никуда не свернула, так и шагнула в яму».

Женщина, конечно, разбила голову, но, по словам очевидцев, не настолько все было страшно, пострадавшая могла двигаться и говорить. В больнице скорой медицинской помощи ей провели диагностику и обнаружили опухоль головного мозга. Это было 27 июля, а на следующий день Наталью экстренно прооперировали в отделении нейрохирургии в краевой клинической больнице. Опухоль удалили.

«Она была частично парализована, левая часть тела вообще не работала, — рассказывает Надежда. — Правая вроде начала восстанавливаться. Наташа даже начала говорить».

Из больницы Наталью в конце концов выписали и перевели на интенсивную терапию в клинику «Территория здоровья». Вскоре Надежде позвонили из клиники и сказали, что пациентку выписывают.

«Я спросила: „Она что, выздоровела? Встала и пошла?“ Оказалось, что нет, — вспоминает Надежда. — Просто далее услуги клиники будут платными. Естественно, за суммы, которые рот не выговаривает».

Медицина. Больница. CC0

Родственные и неродственные связи

Один из родственников Натальи живет во Владивостоке, но приехать не может, поскольку сам уже в годах и, к тому же, онкобольной. Остальным некогда близким людям женщина не нужна, ей никто не рад.

Справедливо полагая, что в городе должны быть специалисты, которые занимаются такими людьми, как Наталья, Надежда пошла по инстанциям. По ее словам, в соцзащите отказались заниматься этим вопросом, поскольку Наталья не имеет постоянного дохода, до пенсии ей еще далеко, а работать она уже не может.

Правда, предложили вариант: Надежда забирает пациентку к себе домой, а соцзащита выделяет сиделку.

До того, как случилась беда, женщина жила у своего неродного брата в Барнауле. Надежда договорилась с ним, что после выписки вернет Наталью домой. Но брат и сам — довольно больной человек, и физически, и психически. За несколько дней до выписки он умер. Стало понятно, что вести недолеченную пациентку некуда.

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

«Я задала прямой вопрос сотрудникам „Территории здоровья“: если ее никто не будет забирать, то что произойдет? Вы просто ее за забор на простынях вынесете и оставите в лесу? — говорит Надежда. — Ответа так и не получила».

Она пробовала искать поддержки и в региональном минздраве, ей сказали, что Наталья, если ее никто не заберет, из клиники попадет в приют для лиц без определенного места жительства, и снова послали в соцзащиту. Круг замкнулся. Надежда понимала, что забрать Наталью к себе не сможет, даже проконсультировалась с юристом. Оформить инвалидность и опеку — это значит бросить все свои дела, ухаживать и нести ответственность за совершенно чужого человека.

Не конец истории

Надежда нашла частный приют, где могла бы дальше жить ее подопечная, там обещали даже помочь с оформлением инвалидности. Приехав забирать коллегу в клинику, она поняла, что Наталья хоть иногда и разговаривает, и даже крепким словцом, но обслуживать себя не может никак — не сидит, не переворачивается, не держит стакан — все осталось, как и было сразу после операции на головном мозге.

Врачи сказали, что ей требуется уход и реабилитация — надо разрабатывать конечности, пробовать присаживать, регулярно переворачивать. И в конце концов рекомендовали паллиативную терапию. По сути, теперь у еще нестарой женщины есть только один путь — хоспис. В приюте, который нашла Надежда, принять Наталью в таком состоянии отказались.

Медицина. Больница. Pixabay.com

Сейчас женщина стала пациенткой паллиативного отделения горбольницы № 3. Это значит, что ее история не окончена, но надежд все меньше. «Врачи со мной не разговаривают, бросают трубку, я ведь Наташе никем не прихожусь. Просто не могла пройти мимо чужой беды», — говорит Надежда.

Она сокрушается, что не «потянула эту лямку до конца» и что «кончились силы», и со страхом думает, что Наташа — не единственная, кто прямо сейчас оказался в таком аду.

Алтапресс