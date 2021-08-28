ГОРНЯК22 28.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Живучесть дельта-штамма в воде проверили специалисты «Вектора»

Горняк22
14 часов Ago

«Дельта»-штамм коронавируса может выживать в воде до 72 часов, как и другие варианты ковида, выяснили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишут «Известия».

Море. Волна. СС0

В прошлом году ученые центра изучали жизнеспособность вируса SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Оказалось, что вирус в соленой воде сохранялся в течение 48 часов.

Жизнеспособность коронавируса тем выше, чем ниже температура воды.

Но срок жизни вируса более двух суток в воде не означает что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека, пишет bfm.ru. Доказательств этому по-прежнему нет, отметили в «Векторе».

Ранее сообщалось, что штамм «дельта» атакует полностью привитых от ковида. Отмечено, что около 25% случаев заражения (10 895) коронавирусом штамма «дельта» произошли у полностью вакцинированных жителей, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц.

Алтапресс

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