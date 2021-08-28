Алтапресс: На коронавирус обследовали практически все население Алтайского края

В Алтайском крае, по данным на 27 августа, зарегистрировали 256 новых случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. CC0

По данным оперштаба, на коронавирус обследовали 1 940 138 человек (население края — 2 296 353 жителя). Прививается 616 549 человек: получили первую вакцину — 126 937, полностью вакцинированы — 488 211.

На 27 августа всего в крае инфицированных — 69 421 (в том числе 4 850 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 52 841 пациент, из них за прошедшие сутки — 202.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 565 человек.

«Кроме этого, 376 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 38 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 327 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 4129 коек, к кислороду имеют подключение 3392, с ИВЛ — 334. Резервных коек — 1188», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 605, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 207.

За весь период наблюдений скончались 4 600 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 493 человека (по иным причинам — 1 107).

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю деньги на кислородные концентраторы.

Новые случаи

Барнаул — 77, Бийск — 19, Рубцовск — 12, Заринск и Новоалтайск — по 7, Алейск — 6, Камень-на-Оби и Славгород — по 5, Белокуриха, Ключевской и Поспелихинский районы — по 4, Алейский, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ельцовский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Тальменский и Угловский районы — по 3, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский и Шипуновский районы — по 2, Баевский, Краснощековский, Смоленский, Суетский и Усть-Пристанский районы — по 1.

Алтапресс