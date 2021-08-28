ГОРНЯК22 28.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Директор «Алтайтурцентра» уволился за день до приезда в регион главы Ростуризма

Горняк22
14 часов Ago

Денис Ивлев покинул пост директора «Алтайтурцентра», занимающегося привлечением туристов в регион, сообщает «Банкфакс».

Денис Ивлев. altairegion22.ru

На должность руководителя краевого госучреждения Ивлев пришел в феврале 2020 года, а ушел с поста 18 августа 2021 года.

«Уволился по собственному желанию. Каких-либо претендентов ему на замену еще не рассматривают», — пояснили в алтайском управлении по туризму.

В данный момент обязанности руководителя исполняет начальник отдела маркетинга Сергей Попович, который сейчас находится в отпуске.

До назначения в «Алтайтурцентре» Ивлев занимал пост замминистра туризма Бурятии.

Долгое время работал и в Алтайском крае — разрабатывал и внедрял систему учета работы предприятий туротрасли, а также курировал продвижение турпродукта с помощью событийных мероприятий.

Кроме того, принимал участие в создании ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и ряда алтайских туркластеров.

Примечательно, что Ивлев уволился за день до приезда в Алтайский край главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Живучесть дельта-штамма в воде проверили специалисты «Вектора»

Алтапресс: Живучесть дельта-штамма в воде проверили специалисты «Вектора»

Горняк22
14 часов Ago
«Дельта"-штамм коронавируса может выживать в воде до 72 часов, как и другие варианты ковида, выяснили эксперты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», пишут «Известия»....
Алтапресс: На коронавирус обследовали практически все население Алтайского края

Алтапресс: На коронавирус обследовали практически все население Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 27 августа, зарегистрировали 256 новых случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 По данным оперштаба,...
Алтапресс: «Не держите зла»: алтайские депутаты на прощание признавались в любви и извинялись за обиды

Алтапресс: «Не держите зла»: алтайские депутаты на прощание признавались в любви и извинялись за обиды

Горняк22
14 часов Ago
Седьмой созыв Алтайского краевого Заксобрания закончил работу 27 августа. На финальной 15-минутке депутаты от души благодарили друг друга, приносили извинения за былое и восхитились едой...
Алтапресс: Умершая от ковида двухмесячная девочка после скандала попала в официальную статистику

Алтапресс: Умершая от ковида двухмесячная девочка после скандала попала в официальную статистику

Горняк22
2 дня Ago
Новосибирский антикоронавирусный оперштаб в очередной сводке опубликовал информацию об умершем от ковида младенце. Младенец, роды. unsplash.com Напомним, 29 июля мать ребенка рассказала, что после...
Алтапресс: В России одобрили новую вакцину от коронавируса. В чем ее особенность?

Алтапресс: В России одобрили новую вакцину от коронавируса. В чем ее особенность?

Горняк22
2 дня Ago
Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», следует из государственного реестра лекарственных средств. Об этом сообщает Интерфакс. Вакцинация. CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com «ЭпиВакКорона-Н» разработана...

Читать по теме:

ВТОПЕ: