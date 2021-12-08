Алтапресс: «Хвастаются везде, что хороший урожай»: алтайскому министру пришлось отвечать за рост цен

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев 7 декабря в онлайн-формате ответил на вопросы жителей региона. Большинство из них касалось собранного урожая. Людей удивило: зерна вроде бы собрано достаточно, тогда почему растут цены.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

«Хвастаются везде, что хороший урожай, а почему крупы дорожают, например, гречка?» — задали вопрос министру Чеботаеву.

На это он ответил, что в этом году сбор гречихи, действительно, больше прошлогоднего на 116 тыс. тонн. Хозяйства региона намолотили 675 тыс. тонн зерна культуры. В послеуборочный период значительного и необоснованного роста закупочных цен на сырье не фиксировалось.

Объемов полученного урожая с лихвой хватает для загрузки местных предприятий и обеспечения других регионов.

Министр Чеботаев настаивает: в октябре индекс закупочных цен у сельхозпроизводителей даже чуть снизился.

Александр Чеботаев. Олег Богданов, altapress.ru

«Ценообразование на готовые крупы — в компетенции перерабатывающих предприятий и сферы торговли», — сообщил Александр Чеботаев.

Министра также спросили, планируются ли какие-нибудь акции, чтобы сделать алтайскую продукцию доступнее в нашем регионе.

«Насколько мне известно, в краевой столице и городах края традиционно в осенний и весенний периоды проводятся социальные ярмарки, где в том числе и фермерские хозяйства реализуют свою продукцию по ценам ниже, чем в магазинах», — ответил министр.

Гречиха. Анна Зайкова

Из-за чего возникли проблемы

Цена на гречневую крупу в Алтайском крае продолжает расти. По данным Алтайкрайстата, в конце ноября килограмм гречки в среднем стоил 95,5 рублей. Хотя на полках магазинов она куда дороже.

Отметим, что уже больше 10 лет цена на гречку в Алтайском крае не поднималась до 100 рублей за кило. Максимальный уровень отмечался в 2010 году, когда в России из-за засухи серьезно снизился урожай.

Алтапресс