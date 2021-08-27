ГОРНЯК22 27.08.2021
Коронавирус

Алтапресс: Умершая от ковида двухмесячная девочка после скандала попала в официальную статистику

Горняк22
7 часов Ago

Новосибирский антикоронавирусный оперштаб в очередной сводке опубликовал информацию об умершем от ковида младенце.

Младенец, роды. unsplash.com

Напомним, 29 июля мать ребенка рассказала, что после смерти девочки ей выдали справку, в которой причиной указали пневмонию.

При этом анализ на коронавирус показал положительный результат. Ребенок поступил в больницу с поражением легких на 60% и неделю провел под ИВЛ.

Женщина возмутилась тем, что умершие от коронавируса дети почему-то не попадают в официальную статистику.

История вызвала скандал. В региональном минздраве пояснили, что несмотря на ковид причину смерти установит патологоанатомическая экспертиза.

По данным на 25 августа, смерть девочки от коронавируса попала в официальную статистику оперштаба.

«Скончались еще одиннадцать пациентов <…> девочка в возрасте 2 месяца», — говорится в сообщении.

Что касается выданного матери свидетельства с указанием причиной смерти «пневмонии», то его, как сообщили ранее, заменят на другой документ.

Ранее в Бурятии скончалась от тяжелой формы ковида беременная молодая женщина, за жизнь которой врачи боролись 15 дней.

Алтапресс

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