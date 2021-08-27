Алтапресс: В России одобрили новую вакцину от коронавируса. В чем ее особенность?

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», следует из государственного реестра лекарственных средств. Об этом сообщает Интерфакс.

Вакцинация. CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

«ЭпиВакКорона-Н» разработана научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Она является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВаКорона», которую с апреля применяют для массовой вакцинации населения.

Препарат создан по той же технологии, что и «ЭпиВакКорона», но, как заявляют разработчики, в нем два пептида объединены в один «для удобства синтеза и простоты масштабирования».

Вакцина вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней, следует из инструкции по применению препарата.

Вакцинация. CC0

Каковы ее особенности

Противопоказаниями к применению «ЭпиВакКороны-Н» являются гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и не инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, а также первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания.

Также вводить вторую дозу «ЭпиВакКороны-Н» запрещается при проявлении аллергической реакции на первую.

Кроме того, «вследствие недостатка информации» вакцина может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями, отмечается в инструкции.

Вакцинация. CC0

Среди возможных побочных реакций на вакцину указаны боль в месте ее введения, кратковременное повышение температуры, не выше 38,5 градусов. В качестве аллергической реакции редко возможно возникновение отека Квинке.

Согласно приведенным в реестре данным, производство вакцины будет проводиться на предприятиях «Вектор-БиАльгам», «Герофарм» и центра «Вектор».

Алтапресс