ГОРНЯК22 27.08.2021
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Алтапресс: Как легко и непринужденно оформить гараж по «амнистии». Пошаговая инструкция

Горняк22
7 часов Ago

Закон о «гаражной амнистии» вступит в силу 1 сентября текущего года. Он предусматривает оформление как права собственности на данную недвижимость, так и бесплатного предоставления земли под ним. О том, на как на какие случаи распространяется новый закон, с чего начать регистрацию и куда обращаться с собранными документами — в разборе altapress.ru.

Гараж. pixabay.com. 1 Нужно убедиться, что гараж подпадает под новый закон

Для оформления недвижимости в собственность должны быть одновременно соблюдены три условия:

  1. гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей
  2. он построен до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса РФ (до 29.12.2004);
  3. гараж НЕ признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления

Следующие обстоятельства НЕ станут препятствием для оформления:

  • гаражный кооператив, членом которого вы являлись, уже не существует
  • ваш гараж имеет общие стены с другими гаражами и находится с ними в одном ряду
  • у вас не оформлена земля под гаражом
  • гражданин, у которого вы приобрели гараж, умер или вам о нем ничего не известно
  • гараж принадлежал кому-то из ваших близких родственников, но после его смерти не был — оформлен в наследство
  • земля под гаражом предоставлена кооперативу на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве аренды

Сбор документов.1 Сбор документов. pixabay.com. 2 Собираем документы

Перед оформлением гаража в собственность соберите все документы, имеющие хоть какое-то отношение к данной недвижимости. Справки, решения, технические описания — все это может существенно помочь.

Какие документы позволят оформить гараж:

  • любое решение органа власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее вам был предоставлен земельный участок под гаражом
  • любое решение завода, фабрики, совхоза, колхоза или иного предприятия, при котором был построен гараж
  • справка или другой документ, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе
  • решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение вам гаража и т.д.

Гараж, парковка.2 Гараж, парковка. CC0 3 Начинаем оформление

Если первые два шага пройдены успешно, переходим к следующему этапу. Нужно выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете.

Куда нужно обратиться:

  • в МФЦ
  • в орган местного муниципального самоуправления
  • в Росреестр
  • в филиал Кадастровой палаты муниципального образования
  • к кадастровому инженеру

Информацию о земельных участках, стоящих на кадастровом учете, также можно найти на публичной кадастровой карте.

Данные также доступны на сайте Росреестра в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Если участок не стоит на кадастровом учете, его предстоит образовать (см. шаг 4.).

Если же он зарегистрирован и стоит на кадастровом учете и у него есть точные границе, то смело переходите к седьмому шагу.

Кадастровая оценка недвижимости.3 Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com. 4 Начинаем процедуру с образования участка

Уточните в местной администрации, утверждался ли на территорию, где расположен ваш гараж, проект межевания. Данный документ заранее определяет направления развития территории и границы земельных участков.

Но данный этап можно пропустить и сразу приступить к подготовке схемы границ участка под гаражом.

Но нужно иметь в виду, что в соответствии с Земельным кодексом схему нельзя готовить там, где утвержден проект межевания.

Как подготовить схему

  1. Это можно сделать самостоятельно или воспользоваться утвержденной формой. Но лучше, конечно, обратиться к кадастровому инженеру.
  2. Схема может быть подготовлена в бумажном или электронном (документ по форме) виде.

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула.4 Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД «Алтапресс». 5 Обращаемся к органам власти

Когда схема расположения земельного участка подготовлена и оформлена в соответствии с установленными правилами, нужно подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в орган публичной власти, который распоряжается участком под гаражом.

  • В муниципалитет, если надел находится в муниципальной или государственной неразграниченной собственности
  • Если гараж размещается на земле, которая находится в региональной собственности, то заявление нужно подавать в адрес краевой власти, если в федеральной, то в Росимущество (соответствующее региональное территориальное управление).

Важно! Надел образуется в границах, соответствующих размещению гаража.

Факт. Срок рассмотрения заявления — 30 дней.

Гараж в новостройках.5 Гараж в новостройках. Анна Зайкова 6 Что делать, когда заявление рассмотрено и принято положительное решение

Когда пройдут 30 дней с момента подачи заявления, вам выдадут решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

  • Если вам отказано, то данное решение должно быть подкреплено конкретными и предусмотренными законом основаниями.
  • С положительным решением нужно уже обращаться к кадастровому инженеру. Данный специалист должен подготовить план межевой план земельного участка и технический план гаража.

Нужно помнить, что кадастровый инженер — специалист, который точно знает, как правильно подготовить документы.

Важно! Заключите с кадастровым инженером договор подряда, где будут предусмотрены цена и срок выполнения работ.

И не забудьте заранее обратиться в местную администрацию, так как закон предусматривает возможность выполнения кадастровых работ за бюджетный счет.

Филиал &quot;ФКП Росреестра&quot; по Алтайскому краю 6 Филиал «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю Анна Зайкова 7 Отправляемся в Росреестр

В Росреестр нужно идти с уже готовыми межевым планом земельного участка и техническим планом гаража. Здесь земельный участок и поставят на государственный кадастровый учет.

Это можно сделать в МФЦ либо подать документы в электронном виде. Эту работу за вас может сделать и сам кадастровый инженер. Главное, заранее с ним об этом договориться.

По результатам данной процедуры вы получите выписку из ЕГРН на земельный участок под гаражом.

Теперь у вас собраны все необходимые документы, а это значит, что квест почти пройден.

Кадастровая оценка недвижимости.7 Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com. 8 Возвращаемся в администрацию

После пройденных шагов (с 1 по 7) у вас на руках должны быть следующие документы:

  1. решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
  2. выписку из ЕГРН на земельный участок
  3. технический план на гараж

Этих документов достаточно для того, чтобы завершить оформление прав и не земельный участок и на гараж. Их нужно официально направить в администрацию. Документы являются основанием для того, чтобы было принято решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

Что должна сделать администрация:

  • принять решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
  • подать в Росреестр заявление о регистрации права собственности на земельный участок, о государственном кадастровом учете гаража и о регистрации права собственности на гараж
  • передать выписки из ЕГРН, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю

Улыбка. Радость.8 Улыбка. Радость. pixabay.com. 9 Happy End

Получив выписку из ЕГРН на земельный участок и гараж, вы можете быть уверены, что гараж теперь ваш.

Осталось поделиться своим положительным опытом с теми, кто также хотел бы оформить такую же недвижимость в собственность.

Материал для разбора предоставила пресс-служба Управления Росреестра по Алтайскому краю.

Алтапресс

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