Алтапресс: 5 фактов о престижных российских соревнованиях, которые вместо Геленджика пройдут в алтайской глубинке

27 августа на «Бирюзовой Катуни», что в Алтайском районе, стартует Сибирский фестиваль триатлона. Два дня сотни спортсменов будут плавать, бегать и крутить педали, а на третий поборются за звание чемпиона России и солидные призовые. Право принять такие статусные соревнования наш регион отстоял в борьбе с серьезными соперниками. И это действительно круто. Что интересного ждет спортсменов и зрителей, и почему это важно для всего Алтая, читайте в разборе altapress.ru.

Триатлон в Алтайском крае. http://altai3race.ru/

Факт № 1. Статус и престижность

Чемпионат России по триатлону в этом году проводят в необычном формате. Теперь эта целая суперсерия, включающая шесть локаций — Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Курчатов и маленькое село Алтайское.

Последнего могло и не быть — за право принимать Чемпионат нашему региону пришлось конкурировать с раскрученным и мегапопулярным Краснодарским краем, который хотел провести еще один этап у себя в Геленджике. Не вышло.

Чемпионат России — это главные старты для элиты. Они — члены национальной сборной, те, кто отстаивает престиж страны на крупных международных соревнованиях. На Алтае их будет около 30 человек.

Приедет Мария Гостева — неоднократный победитель различных стартов в формате Ironman, участница чемпионат мира в категории Pro.

Будет Андрей Брюханков — бронзовый призер чемпионата России по элитному акватлону и бронзовый призер чемпионата России по триатлону.

Ожидают и Дмитрия Полянского — участника прошедших в Токио Олимпийских игр. Для братьев Полянских главные старты четырехлетий сложились неудачно. Младший Игорь попался на допинге, старшего Дмитрия в общем зачете стал лишь 71-м. Сейчас по подозрениям от международных стартов его тоже отстранили, но окончательного решения нет, и на Алтай он все же едет.

Среднюю триатлонную дистанцию или, как ее еще называют, «полужелезную» (1,9 км плавание, 90 км велосипед, 21,1 км бег) профессионалы могут преодолеть за четыре часа.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

По словам Дениса Маховского, председателя краевой федерации триатлона, если позволит погода, и на велоэтапе спортсменам не будет мешать сильный ветер, Чемпионат России на Алтае может ознаменоваться рекордами. По крайней мере, все к этому располагает.

Факт № 2. Масштабность

Чемпионат России одними профессионалами не ограничивается. Главная задача федерации триатлона страны — объединить на одной площадке элиту и любителей, которых становится все больше.

Помимо профессионалов на Алтае ждут порядка 300 человек, для которых спорт это скорее приятное хобби.

География любителей обширна — гости будут со всей Сибири, едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Мурманска. Есть и иностранцы — француз и мексиканец — те, кто на время пандемии задержался в России. Ожидаются любители триатлона из Белоруссии и Монголии.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

В этот раз приедет на Алтай Борис Кириллов — самый возрастной триатлет России. Ему уже 86 лет.

Борис Кириллов — многократный победитель в своей категории Чемпионатов Европы и мира, победитель Олимпийских игр среди любителей в Новой Зеландии.

Помимо триатлона Борис много занимается лыжами и также выступает на российских и мировых стартах. Из последних наград — серебряная и бронзовая медали на зимних Олимпийских играх мастеров спорта в Инсбруке в 2020 году.

Приехать в Алтайский край он планировал уже давно. Финал Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне в 2020 году несколько раз переносился. Спортсмену приходилось каждый раз разбирать чемоданы.

Когда же стало понятно, что старт все-таки состоится, в Москве, где живет триатлет, пенсионерам запретили выходить из дома. Опять не повезло. На этот раз добраться до Алтая Борису Кириллову все-таки удастся.

В первые два дня любителей ожидают заплыв на милю (1,8 км), триатлонный спринт (0,75 км плавание — 20 км велосипед — 5 км бег). Будут также специальные забеги для детей и женщин.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

А 29 августа — главный старт на среднюю дистанцию.

Факт № 3 Коронавирусные ограничения

Массового старта у триатлетов не будет. Отдельно выйдут на дистанцию мужчины-профессионалы, отдельно — женщины. Любителей разделят на группы по 50 человек — таковы новые правила спорта эпохи пандемии. Ничего не поделаешь.

Из-за коронавирусных ограничений организаторам пришлось изменить формат Экспо — выставка пройдет не в большом шатре, как обычно, а будет разбита на отдельные локации. Все это сделано для того, чтобы не допустить большого скопления людей.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Всем спортсменам организаторы порекомендовали пройти вакцинацию.

Что же касается зрителей, то, увы, для них отдельные зоны не предусмотрены. Мало того, будет ограничено число так называемых саппортов — помощников спортсменов на дистанции. Теперь один триатлет — один помощник.

Факт № 4 Подходящая локация

«Бирюзовая Катунь» принимает триатлонные старты с 2017 года — срок немаленький. Для подобных соревнований туристическая зона подходит как нельзя лучше — есть спокойное гладкое озеро с прогнозируемой температурой воды.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Это действительно важно, потому что именно из-за холодной воды и высоких волн порядка 10% триатлонных соревнований либо сокращаются до формата дуатлона (только велосипед и бег), либо вообще отменяются.

Есть на «Бирюзовой Катуни» беговая трасса с незначительным набором высоты — в этом году ее протяженность составит 7 км. Велоэтап пройдет по территории турзоны и захватит часть автомобильной дороги, которую на время перекроют.

Факт № 5 Солидные призовые

Триатлонные любительские соревнования — это история не о деньгах. Затраты у спортсменов высокие — один только велосипед может стоить от 300 тыс. рублей и выше. Возврат инвестиций нулевой.

Триатлон в Алтайском крае. altai3race.ru/

Другое дело профессионалы. Чтобы повысить интерес к триатлонной суперсерии, в этом году федерация этого вида спорта учредила призовой фонд. На Алтае спортсмены поборются не только за звания чемпионов, но и за 300 тыс. рублей.

А что будет дальше

Уже в сентябре триатлонное движение вернется в Барнаул. Здесь в сосновом бору, около базы «Локомотив», пройдет Кубок России по кросс-дуатлону. Это новая перспективная дисциплина, которая интересна спортсменам других циклических видов.

В ноябре-декабре триатлон перебазируется в Тягун, где планируется совместить открытие лыжного сезона и триатлонные старты. Есть вероятность, что это место сможет в 2023 году принять Чемпионат России по зимнему триатлону.

Алтапресс