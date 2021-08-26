Алтапресс: Дефицитный товар. В Барнауле к аукционам готовят более 1 тыс. га земли под жилую застройку

В краевой столице были определены наделы, потенциально подходящие для жилой застройки, рассказал заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина. По предварительным оценкам, общая площадь участков — более 1 тыс. га. Землю планируют в ближайшее время выставить на аукционы.

Участок земли на продажу. pixabay.com.

Наделы были выявлены в рамках проект «Земля для застройки», который реализуется с 2020 года. Для определения потенциальных участков для возведения жилья в управлении Росреестра был создан оперативный штаб, куда помимо ведомства вошли представители регионального филиала кадастровой палаты, краевых властей и муниципалитетов, а также Управления имущественных отношений и ДОМ.РФ.

На сегодняшний день оперштаб выявил в Алтайском крае 31 надел, общей площадь в 1,3 тыс. га, где в перспективе можно будет возводить жилые дома. Более 1 тыс. га из них находятся в Барнауле. Остальные — в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске и Яровом.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

На 10 из них уже заявились потенциальные инвесторы. В наукограде были поданы два заявления от физических лиц, в краевой столице — шесть от новосибирской компании «Вира-Строй». Специализированный застройщик намерен побороться за наделы, расположенные по адресам ул. Сухэ-Батора, 39, ул. 6-я Нагорная, 15г/1, 6-я Нагорная, 15г/3, 6-я Нагорная, 15г/4, 6-я Нагорная, 15г/12, а также за землю в квартале 2012 (за ТЦ Metro).

Как отметила Елена Саулина, территории пройдут длительный процесс подготовки и будут выставлены на торги не раньше конца текущего года. При этом, ни один из заявителей не будет иметь преимущества. Они примут участие в аукционах на общих основаниях.

Виды Барнаула.

Без заявок пока остается большой участок за ТЦ «Арена», общей площадью более чем в 116 га. Он также вошел в перечень перспективных инвестиционных площадок и подходит как для комплексной застройки многоквартирными домами, так и для возведения индивидуального жилья. По словам Елены Саулиной надел уже обеспечен необходимой инфраструктурой.

Недвижимость. Новостройки Барнаула. altapress.ru

Замруководителя регионального управления Росреестра добавила, что выявленная земля не покроет всех потребностей девелоперов в участках для строительства, но судя по наполнению перечня недвижимости, прогресс уже есть. Начиная с 2020 года количество наделов увеличилось с 14 до 31-го.

«Мы работаем с органами самоуправления, располагающими информацией о потенциальных участках для всех видов жилой застройки, чтобы они предоставляли как можно больше инвестиционных объектов, действительно интересных для девелоперов. В наших интересах чтобы перечень земель не ограничивался 31-м пунктом в списке», — отметила Саулина.

Алтапресс