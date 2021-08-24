ГОРНЯК22 24.08.2021
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Алтапресс: Когда фуд-блогов мало. 7 гастрономических курсов Барнаула, где научат готовить «Кровавую Мэри» и «Сникерс»

Горняк22
7 часов Ago

В барнаульских кулинарных школах говорят: «Даже яичницу можно превратить в шикарный деликатес». На каких курсах из домохозяек делают шеф-поваров и где штампуют ловких барменов, узнавал altapress.ru.

Еда. Продукты. Выпечка. СС0

Студия «Глазурь»

Школа кондитерского мастерства «Глазурь» приглашает на кулинарные уроки взрослых и детей. Здесь рассказывают, как за 3 часа приготовить чизкейк «Сникерс» и испечь нежный «Наполеон».

Преподаватель студии Анастасия Малова говорит: «Наша команда обучает новичков и «бывалых» домашних кондитеров.

Все занятия проходят в практическом режиме — это означает, что участники отрабатывают полученные знания под присмотром наставников.

Отметим, что 28 и 29 августа в «Глазури» пройдет мастер-класс «Авторские торты» стоимостью 2,5 тыс. рублей. Одно из блюд, которое приготовят студенты-кулинары, — торт «Черный кардинал».

Адрес: ул. Геодезическая, 47е

«Студия вкуса»

«Студия вкуса» организует мастер-классы на вечеринках и праздниках. Стандартный кулинарный урок включает в себя приготовление салата, горячего и десерта. Также шефы заведения научат готовить шоколадное печенье и ароматную мини-пиццу.

«Студия вкуса» проводит вкусные уроки для взрослых и детей. «Никаких банальных рецептов и унылых лекций», — утверждают на сайте кейтеринговой службы.

Адрес: Интернациональная, 47

Курсы «Стрекоза»

«Стрекоза» — еще одна «тортиковая» студия. Ее преподаватели объясняют, как мастерить реалистичные цветы из сладкого крема и зефира. Кроме того, на курсах учат выпекать из теста милых ежиков и собачек, с виду напоминающих фарфоровые копилки.

Ближайшее обучение пройдет в «Стрекозе» с 9 по 11 сентября. В эти дни повар Петр Семин поведает о тонкостях работы с зеркальной глазурью. А еще покажет, как готовить слоеные косички с ореховым пралине. Стоимость мастер-класса — по запросу.

Адрес: ул. Власихинская, 109

Курсы Алины Вельвет

Барнаульский кондитер Алина Вельвет обучает кондитерскому мастерству с нуля. Все ее мастер-классы проходят онлайн.

Ученикам Алина предоставляет доступ к роликам с рецептами и пошаговым приготовлением. В ее преподавательском «меню» — торты «Карамельный латте», «Банан-фундук в шоколаде», «Лесные ягоды», «Трансформер».

По словам Вельвет, за свою карьеру она была наставником примерно 16 тыс. будущих кондитеров.

Страница Алины Вельвет в Инстаграм: velvet.alina

«Бар 22»

Напитки.1 Напитки. СС0

Магазин товаров для ресторанов «Мастер Микс» предлагает барнаульцам пройти курсы для барменов.

Занятия в школе напитков «Бар 22» проводит президент краевой Барменской ассоциации Андрей Сапсаев. Он же — владелец первого в России безалкогольного бара «Кокос».

Шеф по рюмочкам учит правильно обращаться с посудой, готовить экзотические коктейли, кофе и чай. Студентам он преподает науку с забавным названием «Миксология».

Андрей Сапсаев, бармен.2 Андрей Сапсаев, бармен. Олег Богданов

За время работы школа «Бар 22» подготовила больше 14 тыс. ресторанных специалистов. Цены на обучение также предоставляются по запросу.

Адрес: ул. Балтийская, 82. Магазин «Мастер Микс»

«Шеф-еда»

В кейтеринговой службе «Шеф-еда» можно заказать мастер-класс для больших компаний. В том числе детских.

Мороженое.3 Мороженое. опубликовано на yapokupayu.ru

«Занятия научат детей работать в команде и понимать разные кулинарные «трюки». А еще познакомят с инструментами для оформления готовых блюд», —­ сообщает их сайт.

Импровизированные студенты в «Шеф-еде» готовят салаты, горячие блюда, десерты и разную выпечку.

Также служба организует праздничные кулинарные шоу. С крио-мороженым (приготовленным при помощи жидкого азота. — Прим. ред.), «расплескиванием» шоколадного фонтана и запеканием маршмэллоу на мини-костре.

Шоколад4 Шоколад СС0

Адрес: пр. Калинина, 18

«АВ-Повар»

В «АВ-Повар» воспитывают поваров, кондитеров и пекарей. Здесь дают азы приготовления тортов с мастикой и кремом, оладий, хлеба, блинов.

Руководители заведения предлагают обучение с нуля и повышение квалификации. К примеру, есть курс «Кондитер» с теорией и практикой за 16,5 тыс. рублей.

Представитель школы Антон Звягин говорит: «У нас оборудована лаборатория для практических занятий, готовки. Практика составляет 70% обучения. Теории, которая не пригодится, в программах нет. Преподаватели и сами работают по специальности. Поэтому рассказывают самое важное».

Адрес: ул. Ползунова, 34а

Алтапресс

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